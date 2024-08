Bylinky jsou mocným nástrojem, jak posílit své zdraví a vyléčit celou řadu zdravotních neduhů. Příkladem je úročník bolhoj, bylinka, která by po 50 rozhodně měla být povinná.

Úročník bolhoj

Úročník bolhoj neboli Anthyllis vulneraria je bylinkou dorůstající do výšky až 40 cm. Úročník bolhoj snadno poznáte podle sytě žlutých nebo žlutooranžových květů.

Tato bylnka kvete po celé léto, natrhat si ji tedy můžete od června až do září. Pokud si úročník chcete natrhat do zásoby, je nutné sbírat pouze kvetoucí nať a to nejlépe co nejrychleji po vykvetení.

S čím vším nám tato bylinka pomůže? Úročník bolhoj je ceněný pro velký obsah tělu prospěšných látek, jako jsou saponiny, třísloviny, barviva, sliz a organické kyseliny.

Využít tuto bylinku můžete po úrazech, kdy je skvělým pomocníkem optimalizující rekonvalescenci našeho těla. Úročník bolhoj by měl používat každý člověk po padesátce, důvod je prostý.

Tato bylinka je skvělou cestou, jak zrychlit zpomalený nebo nefunkční metabolismus a navrátit mu jeho původní vitalitu.

Skvělý na prokrvení

Pokud trpíte na stále studené končetiny, může za to špatná cirkulace krve vašeho těla. S tím vám ale jednoznačně pomůže právě úročník, který vaše končetiny prokrví lépe než zázvor.

Seznamte se s úročníkem bolhojem:

Úročník bolhoj můžete využít také v případě, že vás trápí záněty v krku, záněty dásní nebo často trpíte na nepříjemné a bolestivé afty.

Tato jedinečná bylinka je známá pro své detoxikační účinky a schopnost čistit krev našeho těla. Kromě detoxikačních účinků je také skvělou dezinfekcí.

Využít ji můžete v případě nejrůznějších kožních obtíží, jako jsou špatně se hojící rány, vředy, bércové vředy nebo ekzémy.

Tím však její schopnost pomáhat ani zdaleka nekončí. Úročník bolhoj vám pomůže také v případě, že máte pohmožděniny nebo se vám na kůži utvořily omrzliny.

Nejlepší cestou, jak účinků této bylinky využít, je příprava čaje. Na jeho přípravu budete potřebovat 1 lžičku sušené natě, kterou zalijete 250 mililitry horké vody a necháte přibližně 10 minut louhovat.

