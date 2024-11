Externí autor 28. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Česká herečka Uršula Kluková v srpnu tohoto roku oslavila 83. narozeniny, ale na svůj věk rozhodně nevypadá. Dvakrát se rozvedla a má jediného syna. V současné době je samozřejmě v důchodu, ale ten nepokryje ani nájem, tak musí stále pracovat.

Prožila dvě velké lásky

Uršula Kluková původně vystudovala zdravotní školu a pracovala jako dětská zdravotní sestřička. Kdyby patrně nepotkala svého prvního manželka, režiséra Pavla Fialu, tak bychom ji jako herečku neznali. Byl to právě on, kdo ji přivedl k divadlu a k herectví. Z jejich lásky vzešel jediný syn Jakub.

„On pro mě moc znamenal a znamená dodneška. Předtím jsem měla jiné zájmy. Byla jsem zdravotní sestra a svoji práci jsem milovala. Divadlo pro mě byla zábava a něco navíc. Nebrala jsem to vážně a nenapadlo mě, že se tím budu živit," rozpovídala se před deseti lety v rozhovoru pro Aha!.

I přesto, že se s Pavlemm Fialou rozvedli, tak dobré vztahy udržovali až do jeho smrti. Co se týče její herecké kariéri, tak ani rodiče zprvu nevěřili, že by se z jejich dcery Uršuly mohla jednou stát skutečná herečka. „Ani rodiče tomu nepřikládali velký význam. Když už jsem pak dokonce byla v divadle asi čtyři roky, máma se mě ptala, jestli jsem pořád v tom divadle a že je to hrozné," pokračovala.

Druhý manžel Uršuly byl zvukař, ale jejich láska také skončila rozvodem. „Byl to zvukař. Také máme dobré vztahy a rozešli jsme se v dobrém. Kamarádíme se s jeho manželkou i s jeho dětmi. Navštěvujeme se, a když to trochu přeženu, tak musím říct, že jsme dobrá rodina," řekla optimisticky.

Jak ale sama přiznala, chce to hodně sebezapření a klidnou hlavu. „Je to asi vzácnost, ale chce to hlavně na začátku dost sebezapření. Ale výsledek za to stojí. Jsou to sourozenci mého syna a mám je všechny ráda. No, a oni mě berou," dodala Uršula. Jestli má v současné době herečka nějaké trápení, tak je to výše jejího důchodu.

S důchodem se nedá vyžít

Uršula Kluková hraje od roku 1960 a do důchodu se rozhodně nechystá. Svůj podíl na tom má i výše jejího důchodu. „S penzí vůbec nepočítám, protože pořád ještě pracuji. Jsem zvyklá utrácet málo, a tak s penězi nějak vyjdu. Dřív to ale šlo lépe," posteskla si s tím, že momentálně šly všechny ceny nahoru.

„Na týden mně stačilo třeba i sto korun a vyžila jsem s tím. Teď ale šlo jídlo i další věci strašně nahoru. Pokud bych měla žít pouze z důchodu, bylo by to horší," dodala. Herečka není nijak rozmazlená, vystačí si s málem a na dovolenou nepotřebuje. „Zvykla jsem si. Do lázní jezdím jen tehdy, když mi je předepíše lékařka, a na dovolenou mířím v létě do Broumova. Radost ze života nacházím v přírodě, třeba když jdu s přáteli na houby," řekla.

Uršula se zmínila, že herectví sice skutečně miluje a je její životní vášní, ale kdyby se měla rozhodnout znova, tak by se patrně herečkou nestala. Dle svých slov by raději zůstala ve zdravotnictví. Moc dobře si je vědoma, že kdyby ještě v tomto věku nepracovala, tak by s penzí určitě nedokázala vyžít.

Prozradila výši důchodu

„Nedávno jsem navštívila farmářské trhy a zaujala mě malinová rajčata. Chtěla jsem zjistit, jak chutnají, a ani jsem se nepodívala na cenu. Koupila jsem si jedno o velikosti menšího pomeranče a stálo mě skoro 60 korun. Důchodci to dnes mají těžké, ale dokud budu pracovat, stěžovat si nebudu," podotkla.

Od roku 1960 do roku 1999 Uršula Kluková pracovala. Když šla do důchodu, dostala tehdy 9 tisíc korun. Po 24 letech se její důchod zvýšil na 17 tisíc korun. Zdraví jí naštěstí slouží a v tomhle ohledu si nemůže stěžovat. „Nohy mě moc nebolí. Někdy bolí, chytají mě křeče, když jezdím po zájezdech. Jezdili jsme do Ostravy, odehraju to tam a vracím se zpátky. Je to šílené, kolikrát se to sešlo tak, že jsem do Ostravy jela pokaždé s někým jiným," svěřila se.

Ani v pokročilém věku se nezdráhá pracovat na svých projektech. „Také mám vlastní pořad Uršuloviny, který dělám se Šimonem Pečenkou. Sešlo se to i tak, že jsme byli v Ostravě za měsíc třeba desetkrát, ale pokaždé jsem tam byla s někým jiným. Dělala jsem si z toho legraci, že dojíždím do práce. Někdo naříká že jede za roh, já jezdím do Ostravy a hned zase zpátky,“ dodala.

