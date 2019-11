Postřižiny: Jak se točila slavná komínová scéna? Herci porušili přísný zákaz

Jedinečnou pábitelskou romanci z prostředí venkovského pivovaru chtěl režisér Jiří Menzel natočit hned poté, co Bohumil Hrabal vydal její literární předlohu, normalizační cenzura mu to však nedovolila. Teprve když po několika letech Menzel přinesl na Barrandov scénář ke Slavnostem sněženek, soudruzi si otřeli pot z čela a řekli: "Tak to radši ty Postřižiny."

Zrodu filmu předcházelo náročné vyjednávání o hereckém obsazení. Pro roli ukřičeného strýce Pepina spolupracovníci z Menzelova okolí doporučovali Vladimíra Menšíka, který měl patřičně rázný projev a zvučný hlas. Menšík byl scénářem nadšen, ale nesouhlasil s dalšími jmény na herecké listině. "Aha, tak ony v tom budou hrát děti," řekl zklamaně, a roli odmítl.

Jaromíra Hanzlíka nakonec vybral režisérův instinkt. Pepin byl v podání mladého herce natolik přesvědčivý, že si dnes nikoho jiného v této roli neumíme ani představit.

Menzel dlouho dumal také o postavě krásné paní Sládkové. Magdu Vašáryovou náhodou potkal v Praze a moc se mu líbila, tak jí ihned vnutil knihu Postřižiny, kterou do té doby neznala. Producenti ale nechtěli pracovně vytíženou slovenskou herečku schválit, báli se, že by museli platit velká penále za zrušená představení v Bratislavě. Do role údajně prosazovali Libuši Šafránkovou. Jenomže Vašáryová se do knihy přímo zamilovala a sama režisérovi sdělila, že si už na natáčení vyčlenila čas.

Život milující Maryšku nemusela ani moc hrát; dobrotami ze zabíjačky se cpala i mezi záběry a režisér jí záviděl, že přitom nepřibrala ani kilo. Její bujný apetit zřejmě podpořila i skutečnost, že v té době byla v raném stadiu těhotenství.

Když se z placu vzdálil produkční, který přísně střežil bezpečnost práce, nedalo jí to, a šplhala na pivovarský komín. Hanzlík ji ochotně následoval a pozadu nezůstal ani sám Menzel. Při natáčení slavné scény však byla použita maketa komína připevněná na střechu nedalekého JZD. Produkční nedovolil, aby herci lezli do výšky převyšující dva metry. Při záběrech opravdového komína je zastoupili kaskadéři.

Těhotná Vašáryová se při natáčení nalokala piva, ale celý půllitr na ex ve skutečnosti nevypila. "Do půllitru se vložila taková skleněná rourka, takže objem piva v té sklenici činil asi jen dvě deci," vzpomínal později s úsměvem režisér. Záběr se však podle něj několikrát opakoval, a tak se herečka přecijen trošku přiopila.