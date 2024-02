Některé ženy jsou pro muže neodolatelně smyslné, jiné hodné, nebo je s nimi legrace. Ať už jste hodná sympaťanda, nebo sexy vamp, v pánském vkusu se vyzná jen málokdo. Podle astrologie jsou ale 3 znamení zvěrokruhu, která jsou nejpřitažlivější.

Jejich úspěch u opačného pohlaví není o kráse, stylu, nebo moderním a cool outfitu. Je totiž doslova skryt ve hvězdách. Tato znamení se narodila s kouzlem osobnosti, které z nich dělá nejatraktivnější ženy horoskopu. I kdyby tyto dámy vyšly ven v domácích sepraných teplácích, stejně by muže zaujaly na první pohled. Patříte mezi ně i vy?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Čím si vás tato žena získá: Dáma zrozená v Beranu zaútočí na muže svým nepřehlédnutelným šarmem svou samostatností. Pánové jsou lapeni její rošťáckou drzostí. Tato žena má pro ně sexappeal.

Ženy ve znamení Berana jsou milé, ale tvrdohlavé. V životě si jdou vždy za svým. Možná je to jejich rozhodností a odhodlaností, že vzbuzují u opačného pohlaví takový obdiv. Tyto dámy jsou hodné, chápavé a dobrosrdečné, proto jsou skvělé manželky a matky. Jsou to úžasné hospodyně a velitelky, které umí doma nastolit řád.

Pánové, kteří touží po rodinném životě a dětech, najdou ve zrozenkyni Berana tu pravou na celý život. Neměli by dlouho otálet, protože o tyto ženy je zájem. Pokud vám osud přivedl do cesty tuto půvabnou dámu, rozhodně si ji nenechte frnknout, nebo přebrat jiným nápadníkem. Jednou budete děkovat, že jste našli takový poklad.

Tajné zbraně Beranů: odhodlanost, soustředění, dobrosrdečnost, schopnost vedení, smysl pro spravedlnost, laskavost, vytrvalost

Lev

23. 7. až 22. 8.

Čím si vás tato žena získá: Tato sebevědomá a emancipovaná dáma je středem každé společnosti, proto je i pro muže číslem jedna. Okamžitě zaujme opačné pohlaví a to se pouští na lov kořisti. Získat ji je prostě výzva.

Lvice jsou oslnivě krásné a sebevědomé ženy, které vzbuzují obdiv. Jsou to královny každého večírku, najdete je vždy obklopené jejich obdivovateli. Jsou to takové celebrity horoskopu. Muži jsou jimi doslova uchváceni a jsou pro ně schopni udělat cokoli. Je jim příjemné se s nimi vyhřívat ve světle slunečních paprsků. Má to ale i své stinné stránky.

Pánové musí totiž pochopit, že Lvice potřebují obdiv a společnost. Je potřeba se smířit s tím, že kolem jejich vyvolené bude vždy někdo lačně kroužit. Musí se připravit také na to, že doma nosí kalhoty ona. Je to silná, sebevědomá a emancipovaná žena, což není pro každého. Zároveň je to ale skvělá matka a manželka.

Tajné zbraně Lvů: sebevědomí, vzbuzují obdiv, emancipovanost, skvělé rodičovské schopnosti, zábavnost a smysl pro humor



Střelec

23. 11. až 21. 12.

Čím si vás tato žena získá: Tato zástupkyně něžného pohlaví je přitažlivá sama o sobě, a muže na ní láká příslib tajemného dobrodružství. Cítí z ní zkušenosti a skrytou vášeň.

Elegantní Střelkyně jsou chytré, vtipné a pohotové. Tato dáma vám nikde neudělá ostudu, protože se umí chovat velmi ladně a kultivovaně. Hravě zapřede duchaplný rozhovor s kýmkoli. Ať už konverzuje s ředitelem banky, nebo obkladačem, vždy z debaty vyjde s obdivným pohledem dotyčného muže v zádech.

Pokud tedy chcete mít doma jemnou a uhlazenou dámu, kterou budou ostatní z vaší rodiny a přátel milovat, nezklame vás. Je podporující kamarádkou, která dokáže chápavě poradit druhým a podpořit je v těžkých životních chvílích. Díky jejímu nadšení pro nové věci se s ní nikdy nebudete nudit.

Tajné zbraně Střelců: elegance, pozitivní energie, inteligence, kultivovanost, vkus, podporující osobnost, empatie, schopnost poradit

Zdroje: www.quora.com, hily.com