Externí autor 31. 7. 2024 clock 4 minuty

Každý rodič si přeje, aby jeho dítě mělo v životě úspěch a vyniklo v řadě důležitých věcí. Existují astrologická znamení, která mají k tomuto přání významné předpoklady. Podívejte se, zda se v jednom ze tří následujících znamení zvěrokruhu nenarodilo dítě i vám.

Ještě mu není ani rok, když ho vezmete na plavání, cizí jazyk ho učíte spolu s mateřským a tužku mu strkáte do ruky už od chvíle, kdy se naučí brát předměty. To, zda vaše dítě bude v životě úspěšné, závisí na řadě parametrů, zejména na jeho pracovitosti, inteligenci, tahu na branku a také příslovečném štěstí.

Podle charakteristik jednotlivých znamení zvěrokruhu k tomu mají co říct i hvězdy. Podívejte se, proč by podle nich měly být úspěšné děti narozené v následujících znameních:

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Děti narozené ve znamení Vodnáře jsou pod nadvládou planety Uran. Gratulujeme, máte značně kreativního, komunikativního, chytrého a společenského potomka, který si v dětství vymýšlí nápady, že vám z nich lezou oči z důlků. Tahle schopnost myslet dva kroky napřed ho v dospělosti dovede k hodně zajímavým úspěchům.

Vodnářské dítě ještě ani nechodilo do školy a už v sobě objevilo lásku k technologiím, zejména vašemu telefonu a počítači. I tahle vlastnost mu v dospělosti zůstane a pravděpodobně se díky ní uplatní v IT či na vědeckém poli, kde budou technologie jako pracovní nástroje.

Malí Vodnáři jsou velmi inteligentní, kamarádští, v dospělosti zakládají harmonické rodiny. Jenom je třeba, aby si dali pozor na určitou formu nezávislosti, která může jinak harmonický svazek narušit. Jde o to, že Vodnář potřebuje cítit volnost, jakmile vnímá omezení, velmi hlasitě se ozve. Jelikož se takto projevuje již od dětství, nečekejte, že tuhle vlastnost, která mu ale zase naopak pomáhá v jeho kreativitě, nějak významně omezí.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Malí Kozorozi působí v dětství nejistě, až stydlivě. Nervozitu projevují dětsky vzteklým způsobem. Tyhle děti jsou plaché a příliš neumějí vyjádřit své city. Mnozí rodiče nad nimi občas sprásknou ruce s dovětkem – co z tebe bude. Kozoroží dítě totiž občas působí jako ťunťa, co neumí do pěti počítat. Ovšem nenechte se mýlit.

Co tenhle kluk či holka nedostali na citech, hvězdy jim přidaly na ambicióznosti a pracovitosti. Ve škole sice působí spíš tišším dojmem, ale má výborný prospěch a horlivě se zapojuje do všelijakých třídních i školních záležitostí. Jelikož se odmalička projevuje jako odpovědný, i přes svou poněkud introvertní povahu dostává šance.

Kozoroh od malička dodržuje pravidla, analyzuje a plánuje. Svoje plány plní. Přesněji řečeno, trpělivě kráčí za svým cílem. Je to typ dítěte se starou, nebo spíš dospělou duší. Nejednoho rodiče v dospělosti překvapí, kam až to dotáhl.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

To je ale roztomilé, hodné a přítulné dítě, řeknete si. Ejhle, je to Býk. Kliďas a sympaťák od narození, který od té samé chvíle miluje pohodlí. Tomu v dospělosti přikládá velký význam. Jinými slovy, pokud se nebude cítit odpočatě a pohodlně, nezmůžete s ním nic. Býk je od dětství velký gurmán, protože nesnáší pohyb, má tendenci přibírat. Bohužel i v dospělosti.

Malí Býci podvědomě inklinují ke krásným věcem a řada z nich má umělecké nadání, většinou v malbě a hudbě. Pokud se tomuto koníčku věnují od dětství, a hlavně je baví, mohou v něm dosáhnout řady úspěchů. Tyhle děti milují mazlení a nepřejde je to ani v dospělosti. Potřebují neustále někoho objímat, líbat a hladit.

Jsou inteligentní, školu zvládají s přehledem. Od dětství projevují určitou formu finanční gramotnosti. Nemají potřebu utrácet, a když, tak výhradně za věci, které s věkem nabývají stále větší hodnoty.

