Původně se ústní voda používala jako chirurgická dezinfekce. V průběhu let se její použití vyvíjelo a dnes je známá především pro zlepšení zubní hygieny. Výhody ústní vody však rámec péče o ústní dutinu přesahují a nabízejí řadu překvapivých aplikací.

Benefity ústní vody

Jedním z pozoruhodných využití ústní vody je její účinnost při léčbě plísňových infekcí. Antibakteriální vlastnosti alkoholu a dalších antiseptických složek ústní vody z ní činí účinné řešení. Při řešení plísňových infekcí na postižené místo pomocí vatového tamponu aplikujte jednoduchý odvar ze stejných dílů ústní vody a bílého octa a tento postup opakujte 2-3krát denně, aby se dosáhlo optimálních výsledků.

Díky obsahu složek, jako je eukalyptol, thymol a metylsalicylát, je ústní voda vhodným řešením pro boj s tělesným zápachem. Namočením vatového tamponu do ústní vody a jeho přiložením na podpaží mohou lidé účinně neutralizovat nežádoucí pachy.

Antibakteriální vlastnosti ústní vody z ní také činí nečekaný, ale účinný prostředek proti lupům. Smícháním stejných dílů ústní vody a vody a ponecháním na pokožce hlavy po dobu několika minut po pravidelném mytí vlasů lze bojovat proti lupům. Při oplachování se však doporučuje opatrnost, abyste se vyhnuli nepříjemným pocitům v očích.

Ústní voda se překvapivě osvědčuje i mimo oblast osobní péče a nachází uplatnění při domácích pracích. Odměrku ústní vody bez cukru, vyrobenou na bázi alkoholu lze přidat do pračky, aby se bojovalo proti zatuchlému zápachu nebo proti obzvláště zapáchajícímu oblečení. Kromě toho slouží jako rychlé řešení, pokud vám dojde prací prostředek.

Všestranné využití

Univerzálnost ústní vody se rozšiřuje i na květinovou výzdobu. Přidání malého množství ústní vody do vázy pomáhá kontrolovat bakterie a zpomaluje rozklad, což zajišťuje, že květiny zůstanou déle čerstvé.

Ústní voda - vše, co potřebujete vědět:

Zdroj: Youtube

Ústní voda se navíc osvědčuje také po piercingu, kdy působí jako antiseptikum a zabraňuje vzniku infekcí. Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje používat ústní vodu bez cukru. Ústní vody je úžasným pomocníkem na domácí pachy.

Namočení vatového tamponu nebo papírového ručníku do ústní vody a jeho vložení do odpadkového koše nebo sáčku účinně snižuje nepříjemný zápach. Stejně tak je ústní voda díky antibakteriálním a zápach ničícím složkám vhodnou alternativou pro čištění toalet. Nalijete-li do toalety šálek ústní vody a necháte ji před pravidelným drhnutím nasáknout, dosáhnete svěžího a čistého výsledku.

Při drobných poraněních, škrábancích a puchýřích může ústní voda fungovat jako alternativa tradičních mastí. Když na ránu přiložíte vatový tampon nebo papírový kapesník namočený v ústní vodě, využijete její antibakteriální vlastnosti.

Ústní voda překvapivě slouží i jako čistič oken. Smícháním kapky ústní vody bez cukru s vodou lze účinně vyčistit okna, i když je vhodné předem vyzkoušet malou plochu, aby se zabránilo vzniku šmouh. Jak vidíte sami, výhody využívání ústní vody jsou skutečně rozmanité.

Zdroje: www.teenvogue.com, www.yahoo.com, www.quora.com