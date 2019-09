Ladislav Chudík: Manželka ho málem dohnala k sebevraždě, zachránil ho Plzák

Slovenský herec Ladislav Chudík zdomácněl na českých obrazovkách jako primář Sova v legendárním seriálu Nemocnice na kraji města. Starším generacím žen tento prošedivělý elegán doslova lámal srdce, u těch mladších vzbuzoval respekt. Málokdo přitom věděl, jakým peklem si prošel v osobním životě.

Chudíkova maminka dlouhá léta čekala, kdy se její syn konečně ožení. Ten se ale k tomuto zásadnímu kroku odhodlal až ve svých 33 letech v roce 1957. K nelibosti maminky si bral ženu, která už měla za sebou dva rozvody. Rodiče mu kvůli velké vzdálenosti ani nepřišli na svatbu. Obřad se odehrál jen za přítomnosti svědků.

Manželské štěstí skončilo ve chvíli, kdy manželka Helena začala trpět epileptickými záchvaty. Způsoboval je mozkový nádor, který bylo nutné chirurgicky odstranit. Po operaci se však stav nemocné ještě zhoršil.

Dlouhá léta snášel teror

Chudík by považoval za vysoce nemorální v takové situaci manželku opustit, a snažil se jí pomoci. Jenomže Heleně se nezhoršoval jen fyzický, ale také psychický stav. Se svou nemocí se nedokázala vyrovnat, zarputile odmítala jakoukoli léčbu a nechtěla vycházet mezi lidi, protože by si o ní mysleli, že je "bláznivá".

Manželé se tak dostali do izolace, z níž nebylo úniku. Helena nikdy nebyla s ničím spokojená a pořád se chtěla stěhovat. V 68. roce dokonce svého muže přiměla k emigraci do Rakouska. Chudíkovi se zde sice podařilo získat smlouvu ve vídeňském divadle, ale kvůli lámané němčině se svým výkonem spokojený nebyl. Po skončení angažmá se proto vrátil na Slovensko a pokračoval v kariéře. Přitom se pořád snažil domácí situaci zmírnit, ale manželka si každé jeho slovo vykládala jako útok proti její osobě, a neustále ho zahrnovala nadávkami.

"Bylo strašné, jak mi nadávala, jakými slovy mě jmenovala. Byl jsem pro ni lidský odpad," vzpomínal Chudík později v dokumentu České televize. Křik a urážky nebraly konce. Herec se přesto z morálních důvodů nemohl rozhoupat k rozvodu. Východisko začal vidět v sebevraždě.

Zachránil ho primář Sova

Naštěstí ale tehdy dostal nabídku účinkovat v českém seriálu Nemocnice na kraji města, a tato příležitost mu doslova zachránila život. V Praze navštívil psychiatra Plzáka, který mu načrtl dvě možnosti: buď manželka podstoupí léčbu, nebo se Chudík musí rozvést.

Helena stále nechtěla o léčbě ani slyšet, a tak následoval rozvod. Herec se tak po 22 letech útrap dočkal osvobození, i když stále musel bojovat s bytovou mafií, která ho během častého stěhování podvodem připravila o byt.

O několik let později se Chudík znovu oženil. Jeho nová partnerka Alena mu vynahradila, co mu v předchozím manželství scházelo. A oddaně se o něj starala až do jeho smrti, která přišla v roce 2015. Chudík odešel v požehnaném věku 91 let, klidný a smířený.