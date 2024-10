Poněkud neobvyklé přání jako dárek ke svým třicátým narozeninám měla dcera charismatického Oldřicha Kaisera, který jí ho k její velké radosti splnil. Tak se na veřejnost dostalo i jeho tajemství, o kterém věděli jen jeho blízcí, včetně manželky.

Změna v životopise

Oldřich Kaiser (*16. května 1955) patří bezesporu k našim nejlepším a nejtalentovanějším hercům nejen divadelním, ale i filmovým, o němž svědčí nejen nominace a ocenění, včetně tří Českých lvů, ale i obliba u diváků. Do české kinematografie se zapsal dlouhým seznamem rolí, a nenajde se snad nikdo, kdo by ho neznal z televizních pořadů po boku parťáka – i v osobním životě kamaráda – Jiřího Lábuse (*1950).

V životě byla jeho manželskou parťačkou Naďa Konvalinková (*1951), se kterou si řekli své ano v roce 1980. Spolu mají dceru Karolínu (*1983), která se vydala ve šlépějích svých rodičů. Až do nedávna, tedy přesněji do červencové premiéry snímku Zahradníkův rok se mělo za to, že to jeho jediná dcera. Poté mu v jeho životopise přibylo ještě jedno jméno – Elizabeth.

Třicetileté tajemství

Že pohledný herec neměl o přízeň fanynek nouzi je nasnadě a údajně mu jeho zálety paní Naďa trpěla. Nicméně s jednou svou velkou obdivovatelkou má nemanželskou, dlouhá léta před veřejností tajenou dceru, která je o jedenáct let mladší než její nevlastní sestra. Ke svým třicátým narozeninám ho požádala o zvláštní dárek. Chtěla, aby už nemusela tajit, že on, ten úspěšný herec, je její otec.

Poprvé se spolu objevili na veřejnosti při výše zmíněné premiéře a Elizabeth (*1994) pak na svém Instagramu uvedla, jak ji potěšilo, když o něm mluvili jako o legendě, jak je pyšná na jeho talent, laskavé srdce, smysl pro humor, že je prostě jedinečný.

close info CNC / David Kundrát / CNC / Profimedia / Profimedia zoom_in Elizabeth Kaiser poprvé na veřejnosti s otcem po premiéře filmu Zahradníkův rok. (Více foto viz galerie)

Elisabeth žije v Nizozemí a je trenérkou fitness a lektorkou tance. Používala jméno Mucklow, nyní si už může říkat Kaiser. S otcem si hodlá daleko víc užívat a už po premiéře spolu vyrazili do Vídně, kde dlouhá léta žila jeho druhá manželka, písničkářka Dáša Vokatá, která tam vlastní byt.

