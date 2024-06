V komedii o starém mládenci, kterého maminka nutí do ženění, si měl původně zahrát Vladimír Menšík. Nakonec ale roli odmítl, a získal ji jiný český herec. Ve snímku o mladém traktoristovi si zahrála spousta populárních českých herců. Poznáte o jaký film jde?

Hlavní roli vyfouknul samotnému Menšíkovi

Natáčení této komedie probíhalo v roce 1960 pod taktovkou režiséra Františka Filipa a scénáristy Eduarda Vernera. Do hlavní role měl být obsazen populární Vladimír Menšík, který byl v té době největší filmovou hvězdou. Právě pro své časové vytížení musel nabízenou roli odmítnout.

Hlavní role byla nabídnuta svéráznému a velmi osobitému herci Pavlu Landovskému. Navzdory tomu, že nebyl oficiálně vystudovaným hercem, patřil vždy mezi nejuznávanější uměleckou elitu. Zhostil se tehdy role svobodného traktoristy Tóny z vesničky Čičelice, která ale ve skutečnosti neexistuje.

Disident a chartista

Představitel hlavní role Pavel Landovský se narodil 11.09.1936 v Havlíčkově Brodě. Vystudoval průmyslovou školu, a snažil se dostat na DAMU. Čtyřikrát ho odmítli u zkoušek, a tak se stal statistou v divadle. Po působení v mimopražských scénách se dostal do Činoherního klubu.

Právě tam pracoval celých deset let, mimo jiné i jako příležitostný dramatik. Když podepsal v sedmdesátých letech Chartu 77, byl následně zatčen 6. ledna 1977 StB společně s Václavem Havlem a Ludvíkem Vaculíkem jako jeden z hlavních organizátorů. Odešel poté do emigrace do Rakouska.

V roce 1989 se vrátil zpět domů do Čech a navázal na svou hereckou kariéru. Patří mezi nejvýraznější tváře. Svým talentem se zařadil mezi nejváženější herce. Vždy byl považován za rebela a kontroverzí osobnost. Svobodomyslný umělec si vždy říkal to, co chtěl.

Maminka se musí poslouchat

Film ze šedesátých let vypráví příběh Tóny, který má rád svůj svobodný staromládenecký život. Má svou pohodičku, a netouží po tom, si ji nechat jakkoli narušit. Zvlášť ne nějakou ženskou. Se svými kamarády si dávají každý víkend partičku karet v oblíbené hospodě.

Mamince Tóny, kterou hraje Stella Zázvorková, se to ale vůbec nelíbí, protože její synáček je ve věku, kdy by se měl oženit s nějakou milou dívkou Mimochodem oblíbená herečka byla ve skutečnosti v té době pouze o čtrnáct let starší než Landovský.

Přísná maminka syna donutí, aby si konečně našel nevěstu. Tóna neví, kde se seznámit, a tak mu máma navrhne, aby si podal inzerát na seznámení. Synovi se vůbec nechce, ale nakonec se mamince podvolí. Najde si zootechničku Janičku Pazderkovou, kterou hraje krásná Jorga Kotrbová.

S Janičkou z nedaleké vesnice si Tóna po jejím nátlakem dopisuje. Pozve ji k nim, aby se seznámili, a představila se jeho mamince. Půvabná Jana se ale stydí před svými kamarádkami, které ji v jednom kuse popichují, a nakonec se rozhodne na schůzku nepřijet.

Tóna potřebuje své vlezlé mamince ukázat svou slečnu, aby mu už konečně dala pokoj. Poprosí stopařku Květu, se kterou se náhodou seznámil, aby před jeho maminkou zahrála Janu. Roli Květy ztvárnila Regina Rázlová. Umluví ji, že potřebuje mamince udělat radost,a ta se nad ním slituje.

Traktorista sice není pro dívku z města jako je Květa žádná vysněná partie, ale rozumí si spolu. Mají si o čem povídat, a během několika hodin, které spolu tráví, se i pěkně zasmějí. Konečně svou dívku představí mamince, která má obrovskou radost, protože se jí slečna velice zamlouvá. Vypadá to, že všechno nakonec Tónovi projde, než u dveří zazvoní skutečná Janička.

V dalších rolích se ve filmu objevili Josef Hlinomaz, Jaroslav Satoranský, nebo Jan Kanyza. Filmování probíhalo ale v Praze Slivenci, Kokořínském dole, Lochkově a Řevnicích. Poznali jste podle fotky, nebo popisu zábavnou komedii Utrpení mladého Boháčka?

Zdroj: www.idnes.cz, www.csfd.cz