Oblíbený český moderátor Marek Eben postavil dům snů na venkově. Nedaleko Karlových Varů vyrostl zajímavý dlouhý přízemní dům. Celý ho totiž nechal udělat na míru pro svou milovanou manželku Markétu Fišerovou.

Moderátor nechtěl jen tak ledajakou nemovitost. Chtěl vytvořit bezpečný a příjemný domov přesně podle potřeb své životní partnerky, aby se dostala pohodlně všude i se svým invalidním vozíkem. Manželé při svém hledání narazili na osadu Háje, která se rozkládá uprostřed rozlehlých zelených luk. A právě zde Eben položit základy vysněnému bydlení.

Umělce přitahovala malebná krajina s možností sportovního vyžití, jako je golf. Vize Marka Ebena přesáhla pouhé investování do nemovitostí. Získal louky o rozloze 27 000 metrů čtverečních, na kterých se rozhodl vybudovat ideální bezbariérové sídlo, pečlivě navržené tak, aby vyhovovalo Markétiným individuálním potřebám.

Všeuměl



Všestranně nadaný umělec je nejen herec a moderátor, ale i hudební skladatel, písničkář a zpěvák. Se svými dvěma bratry vystupuje v kapele Bratři Ebenové. Příjemná melodická hudba a vtipné inteligentní texty mají své věrné publikum.

V posledních letech je viděn především jako moderátor těch nejprestižnějších kulturních událostí a televizních show. Například moderoval úspěšné pořady, jako jsou Ceny TýTý, StarDance, nebo Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.

Láska hory přenáší

Původním záměrem byla moderátorova investice do rozlehlých pozemků, jejichž cena by se jistě po výstavbě projektu zdvojnásobila, ale Ebenova motivace přesahovala pouhý finanční zisk. Svůj plán už nějakou dobu promýšlel, protože nebyl jen spekulantem, ale byl především vždy oddaným a milujícím manželem. Své ženě chtěl konečně vytvořit domov snů, kde by se cítila dobře a byla tam skutečně šťastná.

Jejich nové obydlí je překrásný dřevěný dlouhý dům v cihlové barvě. Bílé okenice připomínají v tomto kontrastu severský styl bydlení. Vše bylo propracováno do nejmenších detailů a výsledkem je krásný domek zasazený do svěží zeleně. Pochlubit se může nejen čtyřmi pokoji a kuchyní, ale i příjemnou útulností a maximálním pohodlím.

Každý aspekt je pečlivě vytvořen tak, aby Markétě zajistil potřebnou mobilitu a komfort, což odráží naprostou oddanost a úctu Marka Ebena své manželce. Oblíbený moderátor tímto počinem ale zdaleka nekončí. Jeho investice do nemovitostí přesáhla rámec jediného projektu. S ohledem na stáří si pořídil raději hned dva domy v obci Kolová. To jim má zajistit soukromí i péči, až budou stárnout.

Překrásný dům, který postavil své milované ženě skýtá oběma maximální komfort.

Dřevěný dům má vkusný design a nádherně pasuje do okolní krajiny.

Město nebo venkov?

Eben vlastní mimo jiné byt v Maiselově ulici v centru Prahy. Tato lukrativní nemovitost slouží jako základna pro městský život a také ho spojovala s hereckým kolegou Jiřím Bartoškou (bydlel ve stejném domě). Srdce Marka Ebena však má své útočiště v poklidné krajině Karlových Varů. Právě tam se prolíná celý jeho osobní i profesní život.

