Jak nejlépe uvázat uzel na kravatě krok za krokem: Způsobů je několik.

I když nejste zrovna typ kravaťáka a v práci nezastáváte pozici, která vyžaduje nošení obleku, jednou za čas se vázání kravaty nevyhnete. Každý muž by měl mít osvojený aspoň jeden základní uzel, kterým ve společnosti nic nepokazí. Ve skutečnosti jich ale existuje přes dvě stovky.

Jednotlivé uzle se liší svým finálním vzhledem a vybíráme je jak podle příležitosti, pro kterou kravatu oblékáme, tak podle typu košile, postavy, délky krku i délky samotné kravaty.

Na obchodní jednání, formální večírky a společenská setkání s významnými osobami volíme některý z konvenčních, méně nápadných uzlů, jež budou zdobit krky většiny přítomných. Na vysoce oficiálních akcích nechceme vyčnívat z davu, preferujeme tedy klasický styl. Na mužích s delším krkem působí elegantně uzel Windsor, který má téměř trojúhelníkový tvar a obzvláště vyniká v kombinaci s jednobarevnou kravatou. Máte-li krk naopak kratší, opticky ho prodloužíte uzlem Four in Hand. Tento uzel patří k těm nejjednodušším; kořeny jeho názvu sahají do dob, kdy si ho údajně vázali angličtí jezdci jednou rukou, zatímco v té druhé drželi otěže čtyř koní.

K nenápadným uzlům patří také uzel zvaný Half Windsor. Hodí se ke každodennímu nošení do práce, na běžné pracovní schůzky nebo pracovní pohovory. Výhodou je, že ho snadno uvážete i z velmi jemných materiálů.

Pokud ve vázání kravaty tápete, ve fotogalerii naleznete návody, jak tyto klasické uzle uvázat. Jako bonus jsme přidali tři další, méně obvyklé úvazy, které využijete na neformální akce, kam je možné přijít v ležérnějším oblečení. Do širšího límce můžete například uvázat uzel Trinity, jehož tvar připomíná keltský symbol triquetru. Velice výrazným je také o něco komplikovanější uzel Eldredge, se kterým se blýsknete na plese i na firemním večírku. Nikdo jiný ho mít na krku nebude, to vám garantujeme.