Hádanka: V Číně našli něco, co by nemělo existovat. Chytří přijdou na to, k čemu tajemný vynález sloužil

close info Profimedia Externí autor 1. 11. 2024 clock 3 minuty gallery video gallery + 4 fotografie Archeologové zůstali v šoku: V dokumentech popsaný starověký vynález předběhl dobu o téměř 2000 let! Dokázal něco, co moderní věda zvládla až ve 20. století. Představte si starověký přístroj, který dokáže detekovat zemětřesení na stovky kilometrů daleko. Zní to jako sci-fi? V Číně takový přístroj skutečně existoval. A co víc – fungoval na principech, které moderní věda objevila až o mnoho století později. Geniální vynález Když v roce 132 našeho letopočtu představil Zhang Heng, dvorní historik a královský astronom dynastie Han, svůj nový vynález, nikdo nemohl tušit, že právě vzniká jeden z nejpozoruhodnějších přístrojů starověku. Zhang vytvořil první seismoskop na světě – přístroj, který dokázal detekovat a zaznamenat zemětřesení. Je to jako obrovská bronzová nádoba připomínající sud o průměru téměř dva metry. Po jejích stěnách se vine osm draků směřujících hlavami dolů. Každý z nich drží v tlamě bronzovou kouli. Pod draky sedí osm ropuch s široce otevřenými ústy, připravených tyto koule zachytit. Zní to jako umělecké dílo? Ve skutečnosti však šlo o precizně zkonstruovaný vědecký přístroj. Přesný mechanismus, jakým fungoval, zůstává dodnes předmětem vědeckých debat. Existují dvě hlavní teorie: Teorie centrální tyče: Uvnitř nádoby byla volně umístěná tenká tyč. Při zemětřesení se tyč naklonila ve směru seismických vln, což způsobilo, že jeden z draků „upustil“ svou kouli. Teorie kyvadla: Podle této teorie byl uvnitř přístroje zavěšený předmět fungující jako kyvadlo. Když se kyvadlo rozhoupalo dostatečně silně, narazilo do stěny nádoby, což aktivovalo mechanismus uvolňující kouli z tlamy nejbližšího draka. Ztracená technologie Co je na tomto vynálezu skutečně fascinující, je fakt, že dokázal nejen detekovat zemětřesení, ale také určit směr, odkud seismické vlny přicházely. Když bronzová koule dopadla do úst ropuchy, vydala zvuk, který upozornil pozorovatele. Směr, ze kterého koule vypadla, ukazoval, odkud zemětřesení přišlo. Bohužel, přesná podoba tohoto revolučního přístroje se nedochovala. Z dobových popisů víme, že vnější povrch byl bohatě zdobený rytinami hor, ptáků, želv a dalších zvířat. Původní zdroje těchto informací jsou však těžko dohledatelné. Funkční moderní repliky V posledních desetiletích se několik vědeckých týmů pokusilo vytvořit repliku Zhangova seismoskopu. Překvapivě se ukázalo, že přístroj skutečně funguje! Testy prokázaly, že dokáže detekovat seismické vlny a určit jejich směr s překvapivou přesností. „Přestože přesná podoba původního přístroje zůstává tajemstvím, jeho existence a základní principy fungování jsou historicky doložené,“ tvrdí vědci. Podívejte se, jak seismoskop fungoval: Zdroj: Youtube Zdroje: promotions.hu Přihlášení (esc) close My si vás zapamatujeme a můžete číst Dotyk.cz bez omezení. googlePokračovat přes Google facebookPokračovat přes Facebook seznamPokračovat přes Seznam nebo se přihlaste E-mail Heslo visible Zapomněli jste heslo? Přihlásit se Ještě nemáte účet? Registrujte se Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jak jste spokojeni s tímto článkem? Budeme vděční za vaši upřímnou zpětnou vazbu. Předáme vaše hodnocení redaktorovi, aby se mohl nadále zlepšovat. Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli Hlasů: 0 success_fill Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr Hlasů: 0 success_fill Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet Hlasů: 0 success_fill Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet Hlasovalo: 0 Čína Koule Zemětřesení Vynález Zhang Heng share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com threads Threads email_fill Email link Kopírovat close Zavřít user Externí autor Newsletter Odeslat Odesláním souhlasím se Všeobecnými smluvními podmínkami a beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů spol. VLTAVA LABE MEDIA a.s. Doporučené články