Každý rodič má pocit, že je právě jeho potomek ten nejdokonalejší. A má samozřejmě pravdu. Svoje děti milujeme a vidíme v nich ty nejúžasnější lidské bytosti. Navzdory tomu vybrali astrologové 3 znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí ty nejbáječnější děti ze všech. Patří k nim i vaše milované dítě?

Ve většině případů to příroda zařídila tak, že rodičům přijde právě jejich dítě to nejskvělejší. Krásné, šikovné, roztomilé a geniální. A tak je to v pořádku. Cokoli váš potomek udělá, vám přijde dokonalé. Pokud jste rodič, určitě ten pocit znáte.

Děti potřebují být bezmezně a bezpodmínečně milované, aby z nich mohli vyrůst dobří, sebevědomí a vyrovnaní lidé. Existují ale tři znamení, ve kterých se rodí ty nejlepší, které umí dělat svým stvořitelům jen radost.

close info Evgeny Atamanenko / Shutterstock zoom_in Být rodičem dětí zrozených v těchto znameních zvěrokruhu je radost.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Děti ve znamení Panny mají už od mala svůj vlastní názor. Jsou sebevědomé, chytré a šikovné, což je pro život zásadní. Díky svému důvtipu dokážou vždy získat přesně to, co si zamanou, aniž si to jejich rodiče uvědomí.

Tito zrozenci jsou organizovaní už jako děti, proto nikoho nepřekvapí, když jsou v dospělosti úspěšní manažeři, nebo vlastní prosperující firmu. Malé Panny jsou neuvěřitelně cílevědomé. Díky své vnitřní disciplíně a výdrži jsou schopné dosáhnout těch nejlepších výsledků.



Ať už jde o školu, sport, nebo jakýkoli jiný kroužek, vždy v něm patří k těm nejlepším. Vědí přesně, čím v životě chtějí být, a odhodlaně jdou za svými sny. Proto je podporujte a věřte jim. V budoucnu vám to všechno vrátí.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou v dětství neuvěřitelně empatičtí a inteligentní. Umí se skvěle naladit na situaci a společnost, ve které se nachází. Chápou, co se sluší a patří. Své potomky v tomto znamení tak můžete vzít naprosto všude s sebou, protože vám nikde neudělají ostudu.

Oduševněle vedou debaty s cizími lidmi. Dospělí jsou jimi unešení a dávají je svým vlastním dětem často za příklad. Ratolesti v Kozorohu jsou jako houby, které nasávají informace. Rády si rozšiřují nové obzory a s naprostým nadšením se učí nové věci.

Díky tomuto nadšení nemají čas zlobit, natož v pubertě zkoušet nějaké omamné látky, jako jejich vrstevníci. Jejich životním motorem je touha po vědění, nikoli po útlumu. Můžete na ně být hrdí, protože v životě vaši potomci něco velkého dokážou.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Roztomilé děti zrozené ve znamení Vodnáře jsou všeobecně oblíbené. Neustále se smějí, mají skvělý smysl pro humor a jsou dobrosrdečné. Když se na vás sladce usmějí a mrknou svýma očima, odpustíte jim každou lumpárnu.

Navíc jsou tyto dětičky přátelské, laskavé a hravé, tím dělají radost každému rodiči. Jsou to skuteční andílci zvěrokruhu. Děti narozené ve znamení Vodnáře jsou ochotné pomoci kamarádům v nouzi. Pokud cítí nespravedlnost, postaví za ně.

Nejsou nijak materiálně založené, takže nemají potřebu vlastnit velké množství hraček, což mají stejně i v dospělosti. Rychle se učí, stačí jim danou věc párkrát ukázat, a hned ji chtějí vyzkoušet samy. A jde jim to skvěle. Podporujte jejich talenty, protože jich mají víc než dost.

Autorský text