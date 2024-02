close info Ollyy

Magdalena Weingärtner 19. 2. 2024

Zažili jste někdy ten pocit, kdy jste se po kontaktu s někým cítili naprosto vyčerpaní? Jako by z vás dotyčný vysál veškerou energii. Nemýlíte se! Není to jen váš dojem, protože skutečně existují energetičtí upíři, a dokonce víme, která znamení zvěrokruhu jsou to nejčastěji.

Neznamená to, že byste se měli těmto znamením vyhýbat a odstřihnout všechny své přátele, kteří se v nich narodili. Určitá znalost vám ale může být nápomocná, abyste se v této problematice nejen orientovali, ale i chránili. Kdo ve vašem okolí je energetický upír a co můžete udělat pro svou ochranu? Kdo jsou energetičtí upíři? „Energetický upír“ může znít jako označení pro bratrance hraběte Draculy, ale ve skutečnosti tak říkáme lidem, kteří nám berou emocionální energii. Každý občas potřebujeme dobít baterky, nebo jsme negativně naladění, ale tito jedinci v nás vždy zanechají pocit vyčerpání, přetížení a smutku. Nedělají to nijak záměrně a možná to o sobě ani nevědí. Jejich osobnost je jednoduše náročná.

close info G-Stock Studio zoom_in Vysávají z vás veškerou energii a radost. V jejich přítomnosti je velmi těžké vydržet. Najednou máte pocit jako po náročné fyzické celodenní práci. Blíženci Blíženci jsou známí svou dvojí tváří. V horoskopu je představují dvojčata zvěrokruhu. Jsou to velmi společenští lidé, kteří jsou zdatní v komunikaci. Někdy však může být konverzace s nimi úmorná a vysilující, protože často mění téma. Pramení to z jejich přelétavosti a nestálosti. Tito jedinci jsou zvědaví, stále se na něco vyptávají a není snadné s nimi udržet krok. Výsledkem vašeho setkání je, že po nekonečném rozhovoru s Blížencem si můžete připadat, jako byste uběhli mentální maraton. Není to však jejich vina, pro příště se můžete pokusit regulovat debatu vy. Štír Štíři jsou tajuplné a hloubavé znamení. Rádi se noří do emocionálních hlubin, kterým by se jiní spíš vyhnuli. Intenzivní povaha a detailní zkoumání vztahů mohou působit jako vír, který ostatní vcucne. V každé interakci totiž hledají autenticitu, která je pro ně nesmírně důležitá. Když vycítí povrchnost, mohou vyvíjet tlak a manipulovat. To je obvykle druhým lidem nepříjemné. Jejich vášeň a intenzita jsou sice obdivuhodné, ale někdy mohou v ostatních spíše vzbudit negativní pocity. Často vyvolají u jiných jedinců zahlcení nebo přeexponovanost. Ryby Ryby, kterým vládne mocný Neptun, často žijí ve svém snovém podvodním světě. Díky své vysoké citlivosti a empatii jsou neuvěřitelně chápavé ke všem ostatním. To ale také znamená, že vstřebávají emoce svého okolí a žijí je. Proto jsou tito zrozenci doslova nepředvídatelní. Ryby jsou velmi zranitelné, a proto mají tendence se opírat o druhé a citově se na ně upínat. Tato jejich potřeba spolu v kombinaci s touhou po hlubokých citech může být zatěžující, zejména pokud jste někdo, kdo si cení emocionálních hranic. Rybka se může ve svých pocitech ztratit, anebo utopit. close Magazín V těchto znameních se rodí lidé, kteří se dožívají nejvyššího věku. Patříte mezi ně nebo někoho znáte? Panna Panny jsou perfekcionisté a všímají si těch nejmenších detailů. Jejich analytická povaha dokáže vidět a vyhodnotit něco, co ostatní zcela běžně přehlédnou. Díky svým vlastnostem jsou sice neuvěřitelně spolehlivé a pečlivé, ale zároveň mohou být energeticky náročné. Kvůli své snaze o dokonalost lidi kolem sebe dost přetěžují a stejně jim nikdy není nic dost dobré. Vztahy s těmito lidmi mohou být vyčerpávající, protože Panna neustále upozorňuje na chyby, nedostatky nebo tlačí na nejlepší výkon. Dělá to s těmi nejlepšími úmysly, jak jinak. Kozoroh Ctižádostiví Kozorozi se snaží vždy uspět a vytěžit maximum z každé příležitosti. To může někdy potlačit jejich vztahy. Na své cíle se zaměřují jako laser. Mají vždy jasnou cestu k úspěchu, což u ostatních vyvolává pocit, že jsou pod tlakem, aby se jim vůbec vyrovnali. Jejich náročnost v ostatních vyvolává velký pocit frustrace. Po setkání s tímto zrozencem se můžete cítit nemožně a v depresi. Je potřeba si jejich požadavky a tempo nebrat osobně. Nechat je v jejich módu, ale mít na vědomí, že toto nejste vy, máte to jinak a je to tak v pořádku. Jak chránit svou energii Je důležité rozpoznat, kdy někdo jiný vysává vaši energii. Každý z nás si zaslouží udržet si pohodu a dobrou náladu. Klíčové je rozpoznání energetického upíra. Uvědomte si, že ne každý funguje na vaší frekvenci. Lidé jsou různí a jinak nároční, proto si stanovte jasné hranice. Pokud máte pocit, že vás někdo soustavně vyčerpává, je v pořádku omezit čas strávený si s ním a narovinu si o tom promluvit. Pečujte o sebe, meditujte, čtěte nebo poslouchejte hudbu, která vám dobíjí baterky. Zdroj: www.msn.com close Magazín Ženská znamení, která si vyberou špatné muže, ať se snaží sebevíc. Tyto nešťastnice poznáte od pohledu

