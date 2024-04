Některé ženy mají takové kouzlo, že muže doslova zhypnotizují. Člověk nedokáže říct, čím to konkrétně je, že jsou tyto dámy tak přitažlivé. Lidé tomu říkají sex appeal, nebo šarm. Tyto tři zrozenkyně se rodí ve znamení zvěrokruhu, která jsou pro pány nejvíce svůdná.

Každý muž preferuje sice jiný typ žen, ale existují 3 femme fatale, které se rodí v následujících hvězdných znameních, kterým nelze odolat. Těžko říct, čím to je, že tyto zrozenkyně fungují na chlapy jako magnet. Jakmile se někde objeví, začnou bláznit jako puberťáci.

Možná mají svůdný pohled, krásné oči, vlasy a ladné pohyby. Nebo je to jejich stylem oblékání? To nikdo nedokáže přesně říct, pravděpodobně to může být jakákoli kombinace dohromady s energií, jakou vyzařují. Mnohdy je jejich chování svůdné samo o sobě. Toto jsou osudové dámy s největším šarmem.

1. Lev (23. 7. až 22. 8.)

Lvice jsou oslnivé královny zvěrokruhu. Kam vstoupí, strhnou na sebe pozornost, protože jim vládne velkolepé Slunce. Zájem a obdiv jim dělají dobře. Jsou to sebevědomé a elegantní dámy, které znají dobře svou hodnotu. Jsou hvězdou každého večírku a jen málokdo se nesnaží upoutat jejich pozornost a dostat se do jejich přízně.

Zrozenkyně Lva působí na muže jako magnet. A dovedou je také pěkně znervóznit. Je cítit, že v jejich společnosti jsou pánové nesví a rozrušení. Není divu, protože tyto ženy jsou inteligentní, svůdné, ale také náročné. Nezaujme je jen tak někdo, proto, pokud ji chcete pozvat na rande, musíte mít co nabídnout.

Pro začátek bude stačit, když budete galantní, pozvete ji do příjemné restaurace na úrovni a rozesmějete ji svým chytrým smyslem pro humor. Lvice totiž nesnášejí primitivy a hrubé muže typu macho. Potřebují někoho, kdo ocení nejen jejich zevnějšek, ale také povahu. Tato dáma je totiž srdečná, velkorysá, oddaná a po celý život si zachovává dětskou zvídavost a hravost.

2. Beran (21. 3. až 20. 4.)

Ženy narozené ve znamení Berana v sobě mají velkou vnitřní sílu. Muže zaujmou svým šarmem už na prvním setkáním. Vládne jim mocný Mars, díky kterému v sobě mají magnetickou energii a vášeň. Pánové jsou fascinování jejich odvážným duchem, díky kterému se nebojácně vrhají do nových dobrodružství. Vidí ji jako houževnatou a nezdolnou amazonku.

Beranky jsou sebevědomé vůdkyně, které si do svých plánů a rozhodnutí nenechají nikým mluvit. Právě jejich samostatnost a rozhodnost jsou pro opačné pohlaví naprosto fascinující. Tyto dámy jim připadají vzrušující a zábavné. Jejich životní energie je nakažlivá. Láká je jejich temperamentní a nezávislá povaha, protože cítí ve vzduchu dobrodružství.

Z žen narozených v Beranu je cítit silná sexuální energie. Mužům tím hravě zamotají hlavu a udělají pro ně úplně cokoli. Tato dáma se nechává dlouho dobývat, aby si nemysleli, že získat jejich přízeň je tak snadné. Pokud se vám podaří získat její srdce, je to navždy, protože tato partnerka je oddaná a věrná manželka. Pečuje s láskou o celou rodinu a je tou nejstarostlivější maminkou svých dětí.

3. Ryby (21. 2. až 20. 3.)

Zasněným Rybám vládne planeta Neptun. Toto vodní znamení má podmanivé charisma, kterému nemohou pánové odolat. V jejím pohledu jsou skryta hluboká tajemství, které touží odhalit. Tyto ženy jsou spirituálně založeny, možná proto působí tak magicky a záhadně. Zvídavý a přemýšlivý muži si s nimi skvěle popovídají o vesmíru, bylinkách nebo kvantové fyzice.

Rybky mají úžasnou fantazii, proto se s nimi nikdo nenudí. Neustále něco vymýšlejí a vytvářejí, protože jsou velmi kreativní. Nevydrží sedět jen tak na místě. S nadšením se pustí do čehokoli, jakmile je to napadne. Udržet s nimi krok ale není lehké, protože jsou lehce neorganizované a rozlítané do všech stran. Jsou to ale velice citlivé milující ženy, které vám budou naprosto oddané.

Pánům zrozenkyně Ryb dovede doslova vyrazit dech svými talenty. Umí totiž mnoho obdivuhodných věcí počínaje malováním obrazů, zpěvem, anebo svými terapeutickými schopnostmi. Tyto dámy dovedou díky své intuici a empatii totiž citlivě naslouchat a radit lidem, kteří právě řeší náročnou životní situaci, nebo se nacházejí v dramatických emocích.

Zdroje: www.einpresswire.com, astrotalk.com