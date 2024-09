Externí autor 21. 9. 2024 clock 4 minuty

Jak naznačují hvězdy, září se jeví jako zásadní měsíc pro 2 astrologická znamení, která učiní zásadní rozhodnutí. Takový krok v nich zrál kdesi v podvědomí dlouho a teď konečně přišel čas změnit milostný život.

Pro dvě znamení horoskopu nastává čas ponořit se hluboko do své duše, srovnat se se sebou samými a zamyslet se nad spoustou výzev a změn, které se za poslední rok prohnaly jejich životem.

To vše totiž ovlivňuje i jejich partnerský život. Nebude tak od věci srovnat si priority a uvědomit si, co vlastně od vztahu chtějí a co do něj vkládají. Lecky se může ukázat, že nedorozumění posledního období nepramenila pouze z jedné strany, ale nechuť ke komunikaci měli oba aktéři.

Ještě pořád je čas si uvědomit, že existuje něco jako záchranná brzda. V duchu úklidové specialisty Marie Kondo vymést vztahový bordel a s posledním smítkem si sednout k čistému stolu a říct si, jak to bude dál.

Pak tady ale máme druhou variantu, kdy si člen až dosud nerozlučné dvojky uvědomí, že se potřebuje svobodně nadechnout a že k životu potřebuje vztah, který bude založený na nezávislosti. Jinými slovy, žádný vztah k životu zas až tak moc nepotřebuje.

Podívejte se, jak jsou na tom následující dvě znamení. Patříte mezi ně? Pak se připravte na radikální řez…

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Vážení Lvi, během září vás čeká důležité vztahové odhalení. Najednou zjistíte, že partner či partnerka mají vaší snahy o převzetí vlády nad společným životem už docela dost. K tomuto zjištění se přidá i problém s důvěrou a ani v otázce intimity už vám to nepoklape tak, jako dřív. Budete se muset na vztah podívat zcela jinak.

Ostatně to pro vás nebude zas až tak nic nového, protože určité změny ve vašem vztahu už proběhly. Stejně jako se dělá jarní úklid, vy v tomhle podzimním odhodíte toxické snahy o moc a budete se snažit prohloubit své pouto s blízkou osobou prostřednictvím vzájemného růstu. Tedy nikoli rozchod, který jste v tom jarním období skloňovali mnohokrát, ale nastavení nových vztahů a hledání způsobu, jak si vzájemně udržet prostor.

Tak jasně, s vaší planetou Sluncem míváte pocit, že svět se točí jenom kolem vás a všichni se vám musí klanět. Ale teď je čas na kompromis a vzájemné porozumění. Uvědomte si, že život není vždycky jenom o tom být v centru pozornosti, někdy jde o to, že můžete zazářit společně s partnerem. Nebojte se proto přijmout tyto nové změny a nechte své vztahy jiskřit nově nalezenou hloubkou a porozuměním.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Milí Střelci, s vámi je to v milostném životě docela složité, jelikož před láskou upřednostňujete svobodu a dobrodružství. Jinými slovy, vám než dojde, že jsou i jiní lidé, kteří to mají stejně jako vy, často uběhne spousta vody. Ostatně, my chápeme, že flirtování a neustálé poznávání nových vzrušujících partnerů je také pořádné dobrodružství, ale jak se zdá, padne kosa na kámen.

Při stejně hloubkové analýze vlastního já, jakou provede Lev, si konečně uvědomíte, co vám doopravdy chybí. Ano, partner/ka, který by s vámi sdílel váš smysl pro svobodu a zážitky. To byste nebyli Střelci, kdyby si vás láska nenašla ve chvíli, kdy to budete nejméně čekat. Klidně na cestách, při společenských událostech nebo při nějakém pořádném dobrodružství.

Připravte se na to, že konečně potkáte někoho, kdo vás povzbudí, abyste se na svět podívali jinak. Skutečnost, že vás při vašich aktivitách podpoří a ochotně vás bude doprovázet kamkoli, pak bude už jenom onou pomyslnou třešničkou na dortu. Pokud zadaní, nejspíš nastal čas se rozloučit a jít dál...

zdroj: www.npccindia.com, www.wmagazine.com