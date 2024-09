Externí autor 8. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Vachta trojlistá (latinsky Menyanthes trifoliata), lidově nazývaná hořký nebo vodní jetel, má pěkné bílé kvítky. Ale tahle vodomilná rostlina dokáže mnohem víc, než jen hezky vypadat.

Hořký jetel není jetel

Vachta je schopna růst u pramenů, na rašeliništích, na okrajích tůní i rybníků, v bahnitých půdách, zkrátka kdekoli, kde se shromažďuje voda.

Z úlomku oddenku může vyrašit nová rostlina, a pokud ji chcete pěstovat, preferuje kyselý, vlhký substrát bohatý na živiny. Sází se na jaře.

Její latinský název je pravděpodobně složenina řeckých slov „menýein“, tedy „ukazovat se“ a „anthos“, tedy „květ“. To by mohl být odkaz na její krásné bílé hvězdicovité květy. Není divu, že se tedy příležitostně pěstuje i jako okrasná rostlina. Kvete od května do června.

V češtině se jí říká také různými vtipnými názvy, jako třeba kozí fazole, limonka, lunkvorec, ščudlek, ščudlek vodný nebo trojan vodní.

U nás je vachta chráněná, protože ubývá míst, kde by mohla pohodlně růst – když dochází k těžbě rašeliny a vysoušení mokrých luk. Vyskytuje se například na Ašském výběžku, v Slavkovském lese, v Černém lese, na Českomoravské vrchovině či Žďárských vrších.

Ve zbytku světa ji hledejme spíš směrem na sever, v Evropě, Asii i Americe. Dokázala se dostat dokonce až na Sibiř.

Bíle kvetoucí léčivka

Hořké byliny (např. zeměžluč, pelyněk atd.) mívají schopnost pomáhat s potížemi trávicího traktu. Takovou vlastnost má právě i vachta. Přímo zázračně dokáže podporovat vznik žaludečních šťáv, takže urychluje trávení a ulehčí vašemu žaludku.

Posílí celkově metabolismus, zbaví vás nadýmání, nechutenství i pocitu plnosti. Jen se nedoporučuje malým dětem a těhotným ženám.

Také vás tím pádem nejspíš nepřekvapí, že je oblíbenou součástí žaludečních likérů, najdeme ji mimo jiné v Becherovce.

Ačkoliv se dá používat i formou koupelí, kdy pomáhá proti zánětům pokožky a napomáhá hojení ran, nejoblíbenější způsob využití vachty je nálev.

Připravíme ho tak, že zalijeme jednu kávovou lžičku sušených listů (sbíráme je v době květu a sušíme rychle ve stínu), tu zalijeme čtvrt litrem vařící vody a necháme čtvrt hodiny odstát přiklopené pokličkou. Posléze scedíme. Doporučuje se nápoj pít jednou denně, jen mírně teplý a nesladit ho, i když má typickou nahořklou chuť. Nejlepší doba je půl hodiny před hlavním jídlem.

Pokud přidáte ještě navíc mátu a kozlík, získáte tzv. nervový čaj, který uklidňuje rozjitřenou nervovou soustavu a působí proti stresu, jemuž je mnoho z nás vystaveno ve stále větší míře.

Nálev je extrémně účinný, nejen proti zažívacím potížím. Dokonce jako doplňkovou léčbu při leukémii lze doporučit nálev ze směsi, kterou tvoří z poloviny vachta, třicet procent bazalky a dvacet procent zeměžluče.

Vyzkoušejte sami, co tento přírodní zázrak může udělat pro vaše zdraví.

