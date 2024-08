Externí autor 5. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

O zažívání je třeba se starat. Nejenom játra si zaslouží odpovídající péči, ale také žaludek, který leckdy dostává zabrat jak nevhodným stravováním, tak i všudypřítomným stresem. Zapomenutým elixírem pro tyto dva orgány se může stát vachta.

Půvabná vytrvalá bylinka vachta, která miluje vodu a slunce má i poněkud úsměvné lidové názvy. Říká se jí také dršťky, kozí fazole nebo ščudlek. Jelikož vzhledem připomíná jetel, můžete se ještě setkat s pojmenováním hořký jetel.

Vyskytuje se na celém evropském kontinentu. Roste na mokrých loukách, rašeliništích, u pramenů řek, při okrajích rybníků, tůní nebo v mokřadech. Vzácně se dá najít i u nás. Jelikož se ale nachází na seznamu chráněných rostlin, raději si ji obstarejte v lékárně nebo obchodě s bylinkami.

Zajímavé látky

Z vachty se sbírají a suší listy, které obsahují celou řadu zajímavých látek. Patří sem

glykosidní hořčiny menyanthin a meliatin, cholin, pektin, třísloviny a organicky vázaný jód. Kromě toho v ní najdete i vitamin C, flavonoidy, rutin, třísloviny, organické kyseliny, saponiny, sacharidy, silici, fytoncidy a uvádí se, že snad i alkaloid gentianin.

Elixír pro játra i žaludek

Pokud se vám podaří vidět vachtu v přírodě, překvapí vás svou něžnou krásou. Ovšem pokud jde o chuť, kterou nabízí odvar z této bylinky, je to naprostý protipól. Vachta je totiž značně hořká. A to do té míry, že ji lidé dlouho považovali za jedovatou. Až teprve v 17. století se přišlo na to, že hořká chuť může léčit.

Od počátku je proto určena především k léčbě žaludku a zažívacích orgánů. Pomůže vám při zkaženém žaludku a jiných poruchách trávení. Normalizuje stav při střevní kolice a napomáhá normalizaci jater. Proto je i vhodná jako podpůrný prostředek při regeneraci jater po žloutence nebo jejich jiném onemocnění.

Stejně tak vachta dokáže normalizovat vylučování žaludeční kyseliny, používá se jak při jejím nedostatku, tak i v případě, že jí máte moc. Zajímavých výsledků kúra z vachty dosahuje i při všelijakých chronických onemocněních žaludku.

Vzhledem ke všem těmto vlastnostem bývá vachta součástí bylinných žaludečních likérů.

Pečuje o krev

Dalším dobrým důvodem, proč si pořídit vachtu do domácí lékárny je fakt, že oživuje krevní oběh a podporuje tvorbu krve nové. Pokud se cítíte unavení nebo momentálně procházíte nějakou léčbou, je vachta dobrá volba, protože celkově posiluje organismus.

Tahle bylinka rovněž snižuje horečku a používá se i při migréně nebo zvětšené štítné žláze.

Jak na přípravu čaje

Není na tom nic složitého. Kávovou lžičku vachty zalijete 250 ml vroucí vody a necháte čtvrt hodiny louhovat v zakrytém hrnku. Po té scedíte a můžete pít. Užívá se 1x denně mírně teplý, neslazený, nejlépe půl hodiny před hlavním jídlem. Může se podávat i ve formě prášku, a to 4x denně na špičku kulatého nože. Spolu s mátou a kozlíkem je součástí tzv. nervového čaje.

Na co si dát pozor

Čaj z vachty, ale i ze směsí, které vachtu obsahují, nesmí pít těhotné ženy. Stejně tak byste ho měli pít maximálně týden a pak si udělat přestávku. Pokud se s čímkoli léčíte, měli byste o užívání vachty uvědomit ošetřujícího lékaře.

zdroj: bylik.cz, www.bylinkyprovsechny.cz