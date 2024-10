Externí autor 10. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

V době, kdy vznikala tahle fotka, by nejspíš nikoho nenapadlo, že tohoto pohledného mladíka bude jednou znát téměř celý svět. Už pár let není mezi námi, ale spoustě lidem chybí. Poznáte ho?

Narodil se tři roky před druhou světovou válkou do dobře situované měšťanské rodiny. Jeho rodina se významnou měrou podílela na veřejném životě a zpětně se dá říci, že bez ní bychom v mnoha ohledech nezažili určitá prvenství. Malého chlapce se válečná léta příliš nedotkla. Trávil je s o dva roky mladším bratrem na venkovských sídlech rodiny.

Nenápadná, ale o to důležitější

V životě našeho zatím neznámého chlapce sehrála významnou roli maminka. Vzbudila v něm i v jeho bratrovi lásku ke vzdělávání, přirozeným způsobem je podněcovala ke studiu. Nepatřila k rodičům, kteří dětem předávali obraz, jež prezentovala tehdejší vláda nebo spíš strana. Vždy se snažila, aby její synové nepodlehli žádné ideologii, ale utvářeli si vlastní názory na to, co se kolem nich děje. A že se toho jenom kolem jejich rodiny událo po komunistickém převratu dost…

Nepřátelé státu

Byli inteligentní, podnikaví, na co sáhli, to se jim dařilo. Když ovšem něco dělali, vždy měli na paměti, aby výsledek přinesl užitek nejenom jim, ale i ostatním lidem. Přesto se po komunistickém puči znelíbili a tuhle nelibost pocítila celá rodina.

Pochopitelně přišli o rozsáhlý majetek, ale to nebyla jediná věc, kterou se jim komunisté snažili znepříjemnit život. Začali totiž stíhat jednotlivé členy rodiny a vyvíjet na ně tlak. Došlo to tak daleko, že jeden z členů rodiny odešel do zahraničí, náš neznámý, v té době už velký kluk, nemohl spolu se svým bratrem studovat.

Výuční list

Nezbylo mu tedy nic jiného, než se vyučit. Maturitu si dodělal až později při zaměstnání v dálkovém studiu. Rodiče, tedy hlavně matka a dědeček mu pootevřeli vrátka do světa literatury. Náš neznámý si postupně začínal uvědomovat, že v tomhle ohledu má světu co říct. Tak začaly vznikat jeho první texty.

Věděl, že se potřebuje dál vzdělávat, jenže snaha dostat se na humanitně zaměřený obor byla marná. Proto nastoupil na ČVUT, odkud se snažil přestoupit na AMU. Nepodařilo se. Úspěšný byl až o pár let později na DAMU, které vystudoval dálkově.

Slušný, ale důrazný

Nesnášel křivdy, vadilo mu, že lidé nemohou říkat nahlas své názory. On to dělal a také za to byl potrestaný. Čím dál víc o něm bylo slyšet. Nejenom prostřednictvím knih a her, které psal, ale také se nebál prosazovat myšlenky o svobodné společnosti. Komunisté se snažili ho všemožně umlčet, ale v té době už sílilo i mezinárodní povědomí o jeho osobě. Podpora ze zahraničí mu umožňovala přežívat doby, kdy u nás měl zakázáno snad úplně všechno.

Osobní život

Byl ženatý dvakrát. Jeho první žena s ním prožila dobré i zlé, tedy dobu, kdy bylo problematické si v komunistickém Československu zachovat tvář a nebýt za to na černé listině. Nemohla mít děti, takže manželství zůstalo bezdětné. Krátce po revoluci vážně onemocněla a brzy na to zemřela. Bezdětné zůstalo i druhé manželství, byť si jeho nová partnerka do něj přivedla dceru.

Chrobák

Tak zněla jeho skautská přezdívka, ale vy jste už nejspíš poznali, že tentokrát byla řeč o našem prvním polistopadovém prezidentovi Václavu Havlovi, který mnohým stále moc chybí…

