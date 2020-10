Jaký byl vztah Olgy a Václava Havlových: jako na houpačce, přesto velmi pevný

Olga Havlová neměla ráda zkostnatělé tradice. Před oddávajícího s Václavem předstoupila bez závoje, bez kytice i bez prstýnků. Manželovy nevěry raději tolerovala, než aby si nalhávala, že neexistují. Když si ale sama našla milence, Havla to bolestně zasáhlo.

Umění, večírky, alkohol, cigarety, nevázaná láska a estébáci před domem. To byl kolorit života českého disentu v době nelehkých 70. let. Václav Havel neznal dne ani hodiny, kdy ho někdo přijde zatknout, a Olgu vnímal jako jedinou oporu a jistotu svého života. Byli nejlepšími přáteli, sehranými spolupracovníky, nerozlučitelným párem ve společnosti. Milenecká jiskra ale ze vztahu vyprchala.

Olga nesnášela přetvářku a s manželem se dohodla, že budou k sobě navzájem otevření. Václav to přijal a nadšeně jí vyprávěl o každé ženě, která ho zaujala, až si Olga s úsměvem postěžovala: "Na Václavovi není nejstrašnější, že má ty svoje ženský, ale že mi o nich musí hned povědět…"

S jeho stálými milenkami se nicméně spřátelila. Anně Kohoutové předčítala jeho dopisy z vězení, Jitku Vodňanskou vlídně přijala na Hrádečku, a bývala by se nebránila společnému soužití ve třech v případě, že by Jitka měla s Havlem dítě. K tomu ale nakonec nedošlo - Jitka sice přišla do jiného stavu, ale vzápětí potratila, takže vše zůstalo při starém.

Přes všechny Václavovy zálety se Olga nechtěla vzdát pozice první ženy jeho života a nehodlala se rozvádět. K rozvodu měl pár paradoxně nejblíž v době, kdy si i ona našla mimomanželský poměr. Zatímco byl Havel ve vězení, sblížila se s Janem Kašparem. O dvacet let mladší herec původně pracoval jako kulisák a na scéně začínal v roli náčelníka Karla Němce v cimrmanovské hře Dobytí severního pólu. S Olgou navázal hluboký citový vztah, což Havel nesl velmi těžce.

Musel ale uznat, že bylo jedině fér, aby i jeho manželka zažila kapku romantiky. S Kašparem se skamarádil, a když herec v roce 1988 utrpěl těžký úraz páteře, sehnal mu kvalitní invalidní vozík.

Pozici první dámy republiky Olga nepřijala s nadšením, protože věděla, že to s sebou ponese řadu formalit, ke kterým měla odpor. V jejím vystupování však bylo něco přirozeně aristokratického, že vlastně mohla zůstat sama sebou. "Byla moudrá a silná," vzpomínala na ni Jitka Vodňanská. Poslední léta života Olga jako manželka prezidenta zasvětila charitě. S Havlem ji definitivně rozdělila až její smrt v lednu roku 1996.