Bývalý český prezident Václav Klaus (83) měl velké štěstí v tom, že svoji životní lásku potkal hned na první pokus. Na svatbu to sice dlouho nevypadalo, ale nakonec vše dobře dopadlo. Našli jsme svatební foto Václava a Livie. Neuvěříte, jak v r. 1968 Klaus jako mladý ženich vypadal.

Václav Klaus prožil své dětství v centru Prahy a má o dva roky mladší sestru Alenu, která po okupaci emigrovala se svým manželem do Švýcarska. Rodiče Václava Klause vždy dbali na to, aby se dobře učil. Klaus studoval v letech 1958 až 1963 ekonomiku zahraničního obchodu na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Během studií poznal životní lásku

Během studií poznal svoji životní lásku Livii, která původně pocházela z Oravy na Slovensku. Livia se dle svých vlastních slov zamilovala do jeho inteligence a výřečnosti, kterou Václav Klaus oplýval. Docela dlouho to ale vypadalo, že snad ani k žádné svatbě nedojde. Jak nyní už ale víme, tak vše nakonec dobře dopadlo.

Livia se kdysi svěřila, že jiskra mezi ní a Václavem přeskočila na vysoké škole v hodině španělštiny. „Zaujal mě výřečností a byl nádherný. Vysoký na tehdejší výšku kluků. Měl dlouhé vlasy. Dala jsem do toho absolutně všechno. Láska prostě," zavzpomínala ve své knize Smutkem neobtěžuju.

„Potkala jsem prima kluka, toho si vezmu,“ byla od naprostého počátku rozhodnutá. Nějakou dobu to ale vypadalo, že žádná svatba nebude. Naštěstí všechno zachránila jedna cesta do Egypta. „Když se Vašek pořád k ničemu neměl, vzala jsem to do svých rukou. O svatbě už sice šla řeč, ale bez termínů a detailů. Vašek jel s basketem na sportovní zájezd do Egypta a já jsem mu před odjezdem řekla: ‚Tam mají levnější zlato, přivez prstýnky!‘ Trochu se kroutil, tak jsem ho strašila a řekla mu: ‚Když prstýnky nepřivezeš, vezmu si doktora Jaroše.‘ Prstýnky přivezl,“ dělala si po letech legraci.

Svatba a synové

Nakonec svatba přece jenom byla. Psal se rok 1968 a Václav Klaus s Livií si řekli své ano. „Obřad byl na Novoměstské radnici na Karlově náměstí a odtud jsme šli pěšky do Riegrových sadů na oslavu. Na svatební noc už si moc nepamatuji. Asi jsme byli u nás v garsonce, kterou jsme měli s mojí sestrou,“ pokračovala ve své knize dál Klausová.

V roce 1969 se narodil první syn Václav Klaus mladší a v roce 1974 druhý syn Jan. Syn Václav šel ve šlépějích svého otce a vstoupil do politiky. Co se týče lásky, tak takové štěstí jako jeho otec bohužel neměl.

V roce 1995 se Václav Klaus mladší oženil s jistou Kamilou Pojslovou, se kterou má dva syny a jednu dceru. Manželství skončil po sedmnácti letech společného soužití. Jeho druhou ženou se stala Lucie Hřebačková, se kterou má dceru Elišku. Ani toto manželství nevydrželo, a tak to Klaus mladší zkusil do třetice všeho dobrého, kdy se v roce 2017 stala jeho partnerkou Simona Vandová.

Nádherná nevěsta a ženich štramák

Na svůj svatební den nezapomene nikdy jak Václav Klaus, tak Livia Klausová. Lásku před Bohem stvrdili pouhé tři týdny před vpádem vojsk Varšavské smlouvy. Z počátku se hlavně Václavově mamince nelíbilo, že by se měl její syn ženit. Byla na něj totiž hodně fixovaná.

„Myslím, že Vaškova maminka by nebyla nadšená z žádné nevěsty. Byl maminčin,“ řekla Livia ve své knize. Ve svůj svatební den byla ale skutečně nádherná nevěsta. Měla na sobě klasické dlouhé bílé šaty a vlasy si stáhla do drdolu. Ve svatebních šatech vynikly její nádherné oči a dokonalý úsměv.

Na Václavu Klausovi nešla přehlédnout jeho bujná tmavá kštice ani perfektně střižené vousy, které byly dominantou celé jeho tváře. Poznali byste ho vůbec na svatební fotografii z roku 1968?

