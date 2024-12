Externí autor 12. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Václav Knop, známý z kultovního seriálu Hospoda, nejenže exceluje na obrazovkách, ale jeho hlas zní i v dabingu. Jeho osobní život je stejně pestrý jako kariéra, včetně vztahu s o 35 let mladší partnerkou. Jak se mu daří skloubit lásku a profesní úspěchy?

Oblíbeného herce Václava Knopa český divák zná hlavně z neustále se reprízujícího seriálu Hospoda, kde ztvárnil postavu domácího Jonáše. Přezdívky si zde vysloužil různé, ať už je to Sedmidřep, Spartakiáda a nebo Ribstolník, Knop v roli Jonáše exceluje.

Ti znalejší mohou vědět, že tento skvělý herec se pohybuje i na poli dabingu a jeho hlasem tak promlouvá například major Burns z populárního amerického seriálu M*A*S*H. Jak je bohatá jeho profesní kariéra, tak je bohatý i jeho osobní život.

Z milenky udělal asistentku

Co se týká jeho milostného života, je Václav Knop ideálním člověkem, na kterém si můžou smlsnout bulvární plátky. Svou popularitu nabyl totiž nejen svým hereckým talentem, ale “proslul” také svým vztahem s o pětatřicet let mladší milenkou.

Tento vztah se Knop snažil dlouhou dobu ututlat nebo alespoň se tím rozhodně nechlubil. Nicméně není to tak dávno, co šel s pravdou ven a z milenky udělal oficiálně svoji asistentku. A tak měly hrdličky konečně volné pole působnosti a když se spolu někde na veřejnosti objevili, nikdo jim nemohl nic vyčíst. Co na to jeho manželka? O tom herec mlčí.

A jak že se to vlastně celé seběhlo? „Dali jsme se do řeči. A ona kupodivu nebyla proti tomu, že si s ní takový starý, ošklivý a opelichaný dědek chce povídat, no a tím si mě získala,“ prozradil dnes pětasedmdesátiletý umělec v rozhovoru pro deník Blesk.

„Víte co, já v mých letech už nepropadám žádné euforii nebo nějakým velikým nadšením. K věcem už přistupuji racionálně, ale musím říct, že toto je pro mě situace, ve které jsem teď momentálně šťastný,“ neskrýval radost ze zájmu od mladší ženy herec.

Znovu pocítil lásku

Petra Bartoňová dokázala mu na jeho “stará kolena” znovu přinést do života to, po čem touží člověk nejvíce. Lásku. „Našli jsme jeden druhého. Máme opravdu krásný vztah plný porozumění, lásky, vzájemné podpory, jeden o druhého se můžeme opřít. Já díky Petře zažívám úplně nové, nepoznané, také spolu cestujeme a užíváme si každého dne. Jsme šťastní a jsem rád, že ji mám,“ řekl Václav Knop pro web Vlasta.cz.

Ženy výrazně mladší se kolem Knopa pohybovaly vždy. Je vidět, že charisma herci skutečně nechybí, a tak má i dnes mnoho obdivovatelek napříč generacemi. Co více, mezi kolegy je pověstný svým gentlemanstvím.

Do důchodu? Ani náhodou

I přesto, že už m Václav Knop svůj věk a mohl by si v klidu užívat poklidného stáří, tak to není nic pro něj. Jak jsme si řekli již na začátku, nevěnuje se jenom herectví, ale také dabingu, a tak se rozhodl na tomto poli podnikat.

Společně se svým synem vlastní nahrávací studio, kde vznikají hlavně četné audioknihy. Václav Knop je tedy krásným příkladem nejen toho, že láska kvete v každém věku, ale že ani po sedmdesátce život nekončí. A to je zajisté pro mnohé lidi inspirativní.

