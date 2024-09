Externí autor 2. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Skvělý český herec Václav Kopta (59) zavzpomínal na svých sociálních sítích na dětství své rozkošné dcery Jany Koptové (23), kterou má s manželkou Simonou Vrbickou (58). Jana už dávno není malá holčička, ale vyrostla z ní krásná mladá dáma.

Herec Václav Kopta se se svojí manželkou Simonou Vrbickou seznámil před více než čtyřiceti lety na pražské konzervatoři. Oba dva se shodnou na tom, že mít tak dlouhý vztah není vůbec jednoduché. "Aby vztah byl pevný, musí projít krizemi," svěřil se herec před časem pro časopis Story.

"Na životní karamboly, které nás potkaly, jsme byli dva. Díky tomu jsme je ustáli a pochopili, že jsme dobrý tým,“ doplnila ho manželka, která moc dobře ví, že ve dvou se to lépe táhne a s Václavem jsou nerozlučná dvojka, která dokáže vyřešit nemožné. Kopta se stal poměrně velkou hvězdou již v sedmnácti letech, kdy získal roli Radka Převrátila ve filmu Sněženky a machři.

"Že by po mně dívky šílely, na to si fakt nepamatuju. Sedmnáct, to je takový telecí věk, kdy se děti ještě hodně stydí, a to byl můj případ. Dlouho jsem byl takový zastydlý. Jó, dneska už bych si to uměl užít jinak, ale to už zase hraju ty zkrachovalé nakladatele, esenbáky nebo protivné autobusáky," prohlásil v rozhovoru pro Prima Ženy. Jeho manželka je ale trochu jiného názoru. S humorem říká, že vlastně randila s celebritou.

Dohromady se dali krátce po uvedení kultovního filmu Sněženky a machři. "Tenkrát kolem toho nebylo takové haló, jako by asi bylo dneska. On ten film totiž nešel v televizi, ale pouze v kině. Naše vrstevnice teď zpětně přiznávají, že Václava platonicky milovaly. On už měl ale tehdy mě, takže měly stejně smůlu," řekla se smíchem pro Denik.cz.

Nemohou se shodnout, jak se seznámili

Na to, jak se vlastně seznámili, se nemohou dodnes shodnout. Zatímco herečka je přesvědčená, že jiskra přeskočila během hraní ping-pongu, Kopta je zase toho názoru, že za jejich seznámením stojí divoký večírek. "Oba dva jsme byli nesmělí a naše spolužačka Lucka Juřičková mě pozvala k Vaškovi domů na hraní ping-pongu. Dali jsme se dohromady tak, že jsme spolu hráli a báli jsme se dívat do očí. Tam ta láska přeskočila," řekla Vrbická v show 7 pádů Honzy Dědka.

Václav Kopta má trochu jinou historku o jejich seznámení. "Já si to pamatuju úplně jinak. Zahleděl jsem se do tebe na jednom dost divokém studentském večírku. Probíral jsem se z mrákot a Simona, která nikdy moc večírkům neholdovala, už tam poklízela. A oknem svítilo ranní slunce na Žižkově. Jí zářily blond vlasy a vypadala jako anděl. Když viděla ty moje ostatky, podívala se na mě a zeptala se: ‚Ahoj Vašku, nechtěl by sis zahrát pexeso?‘ Tam jsem pochopil, že jsi světlo na konci tunelu a musím toho špatného života zanechat," opravil ji ve stejnojmenné show.

Dcery jdou ve šlépějích svých rodičů

Kopta a Vrbická si řekli své "ano" po dvanácti letech vztahu v roce 1996. V roce 1998 se jim narodila dcera Františka a v roce 2001 dcera Jana. Obě dvě mladé dámy jdou ve šlépějích svých rodičů. Františka nejdříve vystudovala vysokou školu ekonomickou a následně šla studovat konzervatoř - obor psaní textů.

Mladší Jana vystudovala Pražskou konzervatoř a následně začala studovat HAMU. Na svůj poměrně mladý věk toho zvládla už dost. věnuje se především hudební kariéře, vystupuje pod pseudonymem Leeloo a hraje v muzikálech. Oba dva rodiče jsou na své dcery právem pyšní.

"Leeloo je jméno postavy z mého oblíbeného filmu Pátý element. Vyrostla jsem na něm. Jako malé holky jsme si s kamarádkou říkaly Lilu a všude jsme se tak podepisovaly. Neznamená to však, že bych se za své jméno styděla. Jsem hrdá na to, že jsem Koptová, ale jednoduše se mi k mé tvorbě, která je zatím celá v anglickém jazyce, nehodí. 'Botticelli Girl od Jany Koptové' mi prostě nezní dobře," svěřila se v rozhovoru pro eXtra.cz.

Janě se navíc zadařilo a v roce 2023 získala hlavní ženskou roli v muzikálu Troja. Již dříve ji mohli diváci vidět například ve filmu Donšajni nebo na prknech pražského Divadla Broadway coby trojskou Helenu. "Kostýmy jsem poprvé viděla až teď a moc se mi líbí hlavně ty zlaté šaty se třpytkami. To já ráda! Takže jsem velice spokojená," řekla o své roli pro magazín Lifee.cz.

Obě dvě dcery už dávno nejsou malé holky, ale vyrostly z nich půvabné mladé dámy. Jejich pyšný otec Václav Kopta zavzpomínal na jejich dětství na Instagramu. "To to letí! Tahle malá treperenda vydala dnes už svůj 4. single a k němu i klip! Píseň se jmenuje Right Now (v překladu 'Právě teď') a vy si ji můžete právě teď pustit, kde se vám jen zlíbí," napsal.

Zdroj: Lifee.cz, Denik.cz, Prima Ženy