Patří mezi známé české herce, kteří dokážou své publikum naprosto perfektně pobavit. Kromě herectví se také věnuje muzice a je ženatý. Se svojí manželkou zplodil dvě krásné dcery a patří mezi jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu. Máte ponětí, o koho se jedná?

Známý český herec se k uměleckém řemeslu dostal již jako mladý chlapec, kdy zazářil v jedné z nejúspěšnějších českých komedií. Poté se na chvíli po něm slehla zem a v současné době je opět v plném pracovním nasazení. Se svojí manželkou jsou šťastni už přes čtyřicet let a vychovávají spolu dvě krásné dcery.

S manželkou Simonou byli nejdříve v mládí sousedé a následně se potkali ve stejném ročníku na konzervatoři. „Bydleli jsme kousek od sebe, ale neznali jsme se,“svěřila se v show 7 pádů Honzy Dědka spokojená manželka. „Měli jsme stejnou učitelku klavíru a ona mi říkala, že k ní chodí a hlásí se na konzervatoř, jestli bych to taky nechtěla zkusit. Tak jsem to zkusila a setkali jsme se v jednom ročníku," zavzpomínala.

S humorem sobě vlastním přiznává, že na první pohled ji rozhodně neokouzlil svým zevnějškem. „Byl jsem vůbec nejhůř oblíkaný mladý člověk ve střední Evropě. Liboval jsem si v módě starý–⁠mladý. Nosil jsem zelené manšestráky, hnědé manšestrové sako s nalepenými záplatami a otcův šusťák, k němuž jsem měl ze stejného materiálu i baret a ten jsem střídal s modrou leninkou,“ přiznal známý herec.

Následně ještě dodal, že kouřil dýmku a v patnácti letech vypadal na jedenáct. Jeho manželka Simona ale velmi chválí jeho brilantní vychování. „Pouštěl děvčata, podržel dveře, vzal mi aktovku a kousek ji nesl. Tím si mě získal,“ doplnila ho. Jak je vidno, herec žádný krasavec nebyl, ale srdce měl od mládí ze zlata.

První vzplanutí si každý pamatuje jinak

Jestli se šťastní manželé nemohou na něčem shodnout, tak je to chvíle, kdy mezi nimi přeskočila jiskra. Zatímco manželka tvrdí, že se tak stalo na pingpongovém turnaji po uvedení legendární komedie do kin, tak herec je poněkud jiného názoru. Podle jeho vzpomínek totiž jiskra přeskočila na jednom obzvlášť divokém večírku.

„Oba dva jsme byli nesmělí a naše spolužačka Lucka Juřičková mě pozvala k Vaškovi domů na hraní ping-pongu. Dali jsme se dohromady tak, že jsme spolu hráli a báli jsme se dívat do očí. Tam ta láska přeskočila,“ řekla Simona, ale její manžel jí se smíchem oponoval.

„Já si to pamatuju úplně jinak. Zahleděl jsem se do tebe po jednom dost divokém studentském večírku. Probíral jsem se z mrákot a Simona, která nikdy moc večírkům neholdovala, už tam poklízela. A oknem svítilo ranní slunce na Žižkově. Jí zářily blond vlasy a vypadala jako anděl. Když viděla ty moje ostatky, podívala se na mě a zeptala se: ‚Ahoj Vašku, nechtěl by sis zahrát pexeso?‘ Tam jsem pochopil, že jsi světlo na konci tunelu a musím toho špatného života zanechat,“ řekl dojemně herec.

Svatba proběhla v roce 1983 a z jejich lásky vzešly dvě půvabné dcery. Letos oslaví nádherných jednačtyřicet let os seznámení. „Nebude to výročí svatby, brali jsme se po zralé úvaze až po dvanácti letech. Bude to čtyřicet let od toho pinčesu,“dodal pobavený herec.

Někomu okamžitě došlo, kdo by mohl být ten malý chlapec na fotce s pruhovaným spodkem od plavek a cigaretou v puse. Někdo třeba tápe až do této chvíle. V komedii Sněženky a machři proslul nezapomenutelným citátem. „Čeho se na nás dopustili druzí, s tím už se nějak vyrovnáme – horší je to s tím, čeho jsme se na sobě dopustili sami,“ zaznělo tehdy ve filmu.

Samozřejmě, že se nemůže jednat o nikoho jiného než o známého českého herce Václava Koptu. V posledních letech se objevil v seriálech jako Dáma a král, Až po uši nebo Co ste hasiči. Stále se objevuje před kamerou i v úspěšných filmech jako Spolu, Mimořádná událost nebo Betlémské světlo.

