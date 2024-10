Externí autor 12. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Václav Kopta a jeho manželka, také herečka Simona Vrbická jsou spolu letos už krásných jednačtyřicet let. Jak to ale bylo s jejich začátky? Kdy přeskočila jiskra? A jak se podle nich dá v manželství vydržet tak dlouho a zažehnat potenciální krize?

Kopta se dostal do povědomí diváků už v pouhých sedmnácti letech, a to díky komedii Sněženky a machři, kde si zahrál studenta Radka Převrátila. Tehdy si ale ještě své právě nabyté slávy nedokázal užívat, podle svých slov byl prý ještě v „telecím věku” a že by po něm vůbec nějaké dívky šílely, si nepamatuje.

„Dlouho jsem byl takový zastydlý. Jó, dneska už bych si to uměl užít jinak, ale to už zase hraju ty zkrachovalé nakladatele, esenbáky nebo protivné autobusáky,“ prozradil webu Prima Ženy dnes devětapadesátiletý umělec.

Jenomže to by nebylo zase možné z jiného důvodu, dnes má totiž doma manželku. Je jí herečka Simona Vrbická. S tou se poznali už za dob studií na Pražské konzervatoři, kde Václav studoval hudebně dramatický obor.

„Oba dva jsme byli nesmělí a naše spolužačka Lucka Juřičková mě pozvala k Vaškovi domů na hraní ping-pongu. Dali jsme se dohromady tak, že jsme spolu hráli a báli jsme se dívat do očí. Tam ta láska přeskočila,“ vypráví suverénně herečka v talkshow Honzy Dědka.

Václav má jinou verzi seznámení, Simona byla anděl

Stejně rázně jí ale její manžel začne záhy oponovat. Jeho verze o tom, jak se seznámili je totiž jiná. Podle něj se to totiž seběhlo všechno na jednom divokém studentském večírku, kde Václav už sotva schopný chodit zahlédl Simonu, která se mu jevila jako anděl.

„Oknem svítilo ranní slunce na Žižkově. Jí zářily blond vlasy a vypadala jako anděl. Když viděla ty moje ostatky, podívala se na mě a zeptala se: ‚Ahoj Vašku, nechtěl by sis zahrát pexeso?‘ Tam jsem pochopil, že jsi světlo na konci tunelu a musím toho špatného života zanechat,“ popsal herec, jak poznal, že ho Simona chce sbalit.

Svatební zvony hrdličkám zazvonily ale až relativně pozdě. Bylo to až po dlouhých dvanácti letech, kdy si milenci řekli před oltářem své „ano” a navždy tak zpečetili svůj svazek.

V jejich případě to skutečně vypadá, že to bude navždy, letos jsou spolu už přes čtyřicet let, a i když ani u nich doma (nebo v autě) to není vždy růžové, vypadá to, že jsou schopní po těch letech už leccos překonat.

„My jsme se tak šíleně pohádali teď cestou v autě, že se divím, že jste nás vůbec byli schopni dát takhle blízko k sobě,“ vyprávěl Kopta v rozhovoru pro web iDNES.cz, kde byl i se Simonou. Ta mu vzápětí odvětila: „Já s ním vlastně nemluvím, že jo.” Ale následoval samozřejmě smích.

Recept na věčné štěstí v manželství

„Já s tebou nemluvím! Takže to jsou cesty k té dlouhověkosti. Vedou právě přesto, že se člověk musí naučit zvládat hněv a určité krize tím, že se tomu co nejdřív spolu zasmějete. Jinak by to skončilo už dávno,” popisuje Kopta jejich recept na to, jak i po tolika letech společného soužití netisknout rozvodové papíry.

Kopta a Vrbická spolu mají dvě dcery, Františku a Janu. Obě jsou již dospělé a Kopta se nikterak netají tím, že by se rád stal dědečkem.

