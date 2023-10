Český filmový svět ovládl smutek, když nás v roce 1980 opustil herec Václav Lohniský. Jeho role byly skutečně legendární, od smrťáka v pohádce Dařbuján a Pandrhola až po snaživého Hujera v komedii Marečku, podejte mi pero! nebo Chocholouška v Jáchyme, hoď ho do stroje! Víte, jak tento herec zemřel?

Václav Lohniský byl mistrem přeměny a jeho herecké výkony přinášely divákům radost a smích. Lohniský by oslavil letos v listopadu své 103. narozeniny, které však nedožil. Ale nejen jeho filmy, ale i jeho soukromý život byl plný zajímavých okamžiků.

Rozpor v rolích a v životě

Lohniský se narodil v nadané herecké rodině. Jeho první manželkou byla Zora Jiráková, dcera slavného hudebního skladatele Karla Boleslava Jiráka. Zora Jiráková vzpomíná na Václava jako na vtipného a perfektního vypravěče. Byl vesele působícím člověkem, ale v jeho životě byly i temné stránky. Lohniský se zřejmě nejvíce těšil na důchod, kdy mohl dělat pouze to, co ho bavilo. Bohužel, tento sen mu nebyl dopřán. Jeho smrt přišla nečekaně, ale o tom až dále.

Jejich manželství přivedlo na svět dceru Michaelu, které bylo pouhých šest let, když se její rodiče rozvedli.

I přes velké osobní výzvy, kterým herec v životě čelil, byl Lohniský známý svým vtipem a perfektním vypravěčstvím. Uměl každou historku skvěle vypointovat, ale zároveň byl uzavřený a neukazoval své nitro. Nikdy o sobě moc nemluvil a své smutky řešil sám v sobě.

close info Autor: Zákupák – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12660599 zoom_in Hercův hrob na Olšanech

Nečekaná smrt v Troškově náruči

Jeho smutný konec přišel přímo na place během natáčení filmu Krakonoš a lyžníci, na vrcholu zasněženého kopce v Jilemnici. Tento poetický příběh o tajemném vládci hor a dětské fantazii byl natáčen v náročných podmínkách. Herci měli problémy se sjížděním tohoto kopce na starých dřevěných lyžích, a tak byli nahrazeni členy horské služby. „Říká se, že nejhorší pro filmaře je sníh, děti a zvířata. Tady bylo všechno dohromady. Točilo se tři a půl měsíce ve sněhu. Všichni jsme byli promrzlí, pořád se sušilo oblečení. Byl to očistec,“ vzpomíná na natáčení režisér Zdeněk Troška.

Právě na místě, kde měl být záběr Lohniského sjezdu na lyžích do údolí, zemřel herec na infarkt. Jeho smrt přišla nečekaně a zasáhla nejen jeho kolegy, ale i všechny filmové fanoušky. Zdeněk Troška, který byl Lohniského přítel, se stal i přímým svědkem této tragédie. Vzpomínal na společné chvíle a na jejich společné plány, které se už nedočkaly realizace.

„Vydal jsem se s ním do stráně, on si nesl lyže a já se snažil zprovoznit nefunkční vysílačku. Ještě jsem mu říkal, ať na mě počká, že mu je vezmu. Těkal jsem očima mezi vysílačkou a místem, odkud se měl pořídit záběr a najednou vidím, že si pan Lohniský lehl do sněhu. Říkal jsem mu, že to není vhodné místo pro odpočinek, ale hned jsem poznal, že něco není v pořádku. Přiběhl jsem k němu a viděl, jak se mu protočila bělma,“ vybavil si osudný okamžik Troška.

Bohužel herci již nebylo pomoci, byl to jeho třetí a osudný infarkt, velmi rozsáhlý.

close info Autor: Lasy – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24876121 zoom_in Václav Lohniský nebude coby Hujer nikdy zapomenut

Nezapomněli jsme

I přes smutný konec zůstává Lohniský v paměti české kinematografie jako talentovaný a vášnivý herec, který svým uměním obohatil českou filmovou scénu. Jeho umělecké dědictví pokračuje ve vzpomínkách fanoušků a v nezapomenutelných obrazech na filmovém plátně. Vzpomínáme na něj s úctou a vděčností za jeho jedinečné příspěvky do českého filmu, které nás baví a dojímají dodnes.

