S tímto mužným knírkem ho z koncertních pódií ani filmů moc neznáme, ač ho nějaký čas zdobil. Dvacet let stará fotka je z archivu jeho dlouholetého a početného fanklubu, na jehož sraz si ho údajně nechal narůst pro pobavení svých fanoušků. Pokud jste ho nepoznali, máme jiné nápovědy.

Pyšně na hrudi

Do výšky se moc nevytáhnul, (není myšleno hanlivě, je to jedna z prvních nápověd), ale „vytáhnul“ se jako školák v hodinách hudební výchovy, na které se těšil. Kdyby se vyučoval tanec, zcela jistě by měl samé „biče“. Jeho pohybový talent se vyřádil alespoň při tělocviku. Také měl rád dějepis. Jeho písničky si zpívají i mladší generace, známe ho všichni. Dovolíme si tedy kvízové nápovědy.

Loni na podzim jako ikona naší pop-music v předvečer svých 80. narozenin uspořádal v Divadle Hybernia jedinečný galakoncert se svou skupinou, jíž název v těle mít nechceme. Zároveň oslavil šedesát let na hudební scéně.

close info YouTube / YouTube zoom_in Skupinu založil na počátku 70. let jeho o šest let mladší bratr, hudebník, který pro něho složil řadu hitů. Oba je tu máme na fotce z dětství

Písněmi mu popřál vokální kvartet 4 Tenoři, písničkář Jaromír Nohavica, dále Jan Malátný, frontman Chinaski, ze skupiny Jelen její zpěvák Jindřich Polák. Představeno na něm bylo jeho nové LPíčko, výběrové 5CDéčko a autobiografická kniha.

Před deseti lety získal od Nadace Život umělce ocenění Senior Prix, o rok později mu Miloš Zeman udělil státní vyznamenání Medaili za zásluhy I. stupně. Loňského roku obdržel od hudebního vydavatelství Supraphon ocenění Legenda Supraphonu.

close info Wikipedia.org zoom_in V tomto divadle v říjnu pokřtil své nové album. Po Martě Kubišové v něm byl jako druhý uveden do Síně slávy Českého rozhlasu. Událost živě vysílal Čs. rozhlas Dvojka. Víte, jak se divadlo jmenuje? Stalo se jeho domovskou scénou v roce 1965.

Hádejme dál

Svátek slaví v den, kdy jsou obchody zavřené, narozeniny o necelý měsíc později, dne 23. října. Je čestným občanem Ústí nad Labem, kde nějaký čas pobýval a kde žila jeho rodina. Narodil se ale v Praze. Jeho otec hrál, zpíval a tančil v ústeckém divadle a matka v kanceláři dohlížela na hospodaření. Také „ten náš“ zpěvák s knírkem z titulky už jako kluk hrál a vystupoval v souboru tamní opery.

Přestože film, ve kterém měl ústřední roli získal Oscara, další snímek, ve kterém ztvárnil Pavla Hvězdáře pak Zlatého medvěda, a pohádka, kdy ve vězení zpíval Miluju a maluju si získal srdce diváků, na DAMU se ale nedostal. Pokoušel se o to čtyřikrát.

close info YouTube / YouTube zoom_in Ve scénce z vězení uplatnil i své pohybové a taneční nadání, jako filmový princ i své malířské

Začínal jako herec v divadle v Mostě a v Plzni, ale zlákala ho hudba. Když řekneme, že ke konci 60. let jako „zlaté děcko“ spojil svůj hlas s půvabnými zpěvačkami, tmavovláskou a blondýnkou, jste doma. Pokud jste ho poznali, zkuste si vzpomenout na jeho nejznámější písničky. O maturitě doprovázela komedii o nenapravitelném básníkovi, Nestůj a pojď partu kluků v televizním seriálu. O panně, která znala pána, pak v oblíbené komedii o pohádkových bytostech.

Písniček nazpíval celou řadu. Připomeňme si alespoň singly z jeho začátků. Zpíval, že má recept, jak léčit lásku, o naší chloubě gotiky, své lásce sliboval sladkou sůl a suchý déšť. Nazpíval i několik cover, některé krásným textem opatřil Zdeněk Rytíř.

close info YouTube / YouTube zoom_in Za tento hudební nástroj dal celý tátův plat a zpívá své dívce, že ji koupil kvůli ní

Písničky mu skládali a texty opatřovali naši přední autoři. Koncertoval a nahrával se skupinou svého bratra. V 90. letech přišel útlum a z hudební scény se stáhnul. Pokud si vzpomínáte, neuspěl ani s obnovením známého pěvecké tria. Před dvaceti dvěma lety ho postihla mozková mrtvice. Ta zasáhla i řečové centrum. Během dlouhé rehabilitace se učil se mluvit, znova zpívat.

Comeback

Na hudební scénu se vrátil s velmi úspěšným soundtrackem, který v předvánočním čase pouští nejedna rozhlasová stanice. Je jím Půlnoční, kterou natočil se skupinou Umakart k filmu Alois Nebel. Zpěvákem, který na čas pozměnil svou image je Václav Neckář.

Dnes už na podiích neskáče a nepředvádí své taneční kreace, ale stále dokáže svými písněmi potěšit, jak se můžete přesvědčit na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

