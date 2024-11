Externí autor 5. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbený herec Václav Neužil, kterého můžete znát například jako Emila Zátopka, je již od roku 2010 šťastný po boku jedné ženy. A proč si myslíme, že budete zmateni? Je to totiž sestra slavné herečky a dámy jsou si podobné jako vejce vejci. Z jejich podoby vám spadne brada!

Jeho nejvýraznější rolí byla prozatím ta našeho slavného atleta Emila Zátopka. Již brzy se ale Václav Neužil objeví v nové roli a bude to další velký Čech. Neužil se představí coby hudební skladatel Bedřich Smetana ve snímku režiséra Marka Najbrta.

Ve filmu si zahraje i se svou příbuznou spřízněnou sňatkem, herečkou Erikou Stárkovou. Ta je divákům za známá coby transsexuální Dáša ze seriálu Most! Neužil pojal Stárkovou za manželku v roce 2010. Nebyla to ovšem Erika, ale její sestra Lenka.

Neužil nevěděl, že jsou sestry

Právě tímto sňatkem s Lenkou je Neužil spojen s Erikou Stárkovou. Kdo to ovšem neví, mohl by se snadno domnívat, že manželkou herce je právě lidem známější Erika. Sestry jsou si totiž nesmírně podobné. Jeho paní je ovšem starší a méně známá Lenka.

Nabízí se tedy otázka, jestli si dámy někdy nespletl. Jeho odpověď byla více než zajímavá. „Já jsem Eriku znal dřív než Lenku, protože jsme oba byli v Brně, a ani jsem nevěděl, že má nějakou ségru. Erika má taky vystudovanou JAMU jako já, znal jsem ji o hodně dřív,“ prozradil Neužil pro web Super.cz.

Následuje ovšem ještě zajímavější přiznání. „Pak jsem začal chodit s Lenkou, a to jsem zase nevěděl, že je Erika její sestra,“ pokračuje herec sdělením, kterému se chce jen stěží věřit, protože obě sestry vypadají jako dvojčata.

Pro herce, který je součástí rodiny už spoustu let, není problém od sebe Lenku s Erikou rozeznat. „Asi nikdy jsem si je nepletl. Ono je to něco jiného, když jste uvnitř té rodiny, tolik to nevnímáte. Hlavně, když jsem začal chodit s Léňou, byla blonďatá, a Erža měla tmavé vlasy,“ upřesnil herec.

Lenka musela dělat, že je Erika

Ovšem to samé neplatí pro širokou veřejnost. „Chudák Lenka si musela hrát na Dášu z Mostu!, aby se vyhnula vysvětlování. Kolikrát odkývala, že je to ona. Nebo když jim řekla, že to není ona, tak jí stejně nevěřili a mysleli si, že se za to schovává, aby ji nechali být. Mají to těžký, holky...,“ přiblížil situace, které nejsou pro jeho manželku neobvyklé.

Václav Neužil ve StarDance?

Neužil to v novém snímku o Smetanovi slušně s Erikou roztočil na parketu, když tančili polku. Erika ve filmu ztvárňuje Therése, jednu ze Smetanových múz. V tuto chvíli zase přichází vhod otázka, proč herec odmítl účast v show StarDance, když mu to očividně na parketu pěkně tančí.

„Odmítl jsem z časových důvodů, protože je to opravdu náročné, nemůžete vedle toho dělat nic jiného. Je to vlastně sport. A když mám divadlo a v té době jsem i točil… Někdo by do toho šel, ale já se rozhodl, že ne,“ prozradil pro web iDNES.cz Neužil, který účast v soutěži odmítl už dvakrát. Tak že by napotřetí Česká televize uspěla?

Zdroje: idnes.cz, super.cz