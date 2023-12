Externí autor 13. 12. 2023 20:39 clock 3 minuty

Je váženým muzikantem. Spolupracoval s celou řadou hvězd, píše texty, skládá hudbu a také krásně zpívá. Několikrát se ale objevil i před kamerou. Poznáváte na dávné fotce našeho slavného zpěváka?

Narodil se v Praze 27. října 1980 a vstoupil do světa hudby už jako malý chlapec. Vlastně není ani divu. Jeho otec byl totiž textařem a režisérem a jeho matka zpěvačkou. Ve čtyřech letech poprvé projevil hudební nadání a zájem, když začal hrát na zobcovou flétnu. Později se učil na klavír a klarinet a následně se jako samouk naučil hrát i na kytaru, basu a bicí.

První kapela

Ve svých 17 letech se přidal ke skupině Dolores Clan. Nezůstal ale jen u ní. Jeho vášeň pro hudbu ho navedla na cestu tvorby vlastních písní, textů a hudebních aranžmá. Jeho talent se projevoval i v dalších kapelách, které ve svém názvu měly část jeho jména. Jeho hudba zazněla i v divadelních představeních, jako jsou Veřejné oko nebo muzikál Němcová!.

Na filmovém plátně

Známý zpěvák se nevěnoval jen hudbě. V jednu chvíli se objevoval i na filmovém plátně. Upozornil na sebe například menší rolí ve filmu Kajínek, kde ztvárnil spoluvězně hlavního hrdiny. Jeho filmová kariéra tím ale neskončila. Objevil se ještě ve filmech jako Pepa, Dukátová skála a Tajemství staré bambitky 2. Mezitím se objevoval na jevišti v muzikálech Jesus Christ Superstar a dalších.

Eurovision

V roce 2015 se zúčastnil soutěže Eurovision Song Contest s písní Hope Never Dies, kterou sám složil. I když se nedostal do finále, byl to pro něj významný milník.

Nešťastné lásky a velké štěstí

V roce 2006 se oženil s Lucií Bílou, ale jejich cesty se rozdělily v roce 2008. Následoval vztah s modelkou Eliškou Bučkovou, se kterou se dokonce zasnoubil, avšak ani tentokrát vztah nevydržel a po třech letech šli od sebe. Krátce na to se dal dohromady s modelkou Gábinou Dvořákovou, kterou konečně dovedl před oltář. V roce 2014 se vzali a následně se jim narodila dcera Terezka.

Jenže nakonec ani tato láska nebyla věčná. Jeho osudovou partnerkou se stala až tanečnice Eliška Grabcová. S tou se oženil, dočkali se dvou krásných dcer a tvoří tu nejšťastnější rodinku. Už tušíte, o koho se jedná?

Současný život

Zpěvák se dnes věnuje hlavně své rodině. Kromě toho ale pochopitelně nezanevřel ani na hudbu. Skládá písně a píše texty pro nejrůznější interprety. Spolupracoval například s Evou Burešovou anebo s Bárou Basikovou. A na pracovním poli se mu nesmírně daří. Za své snažení a píli získal celou řadu cen. Na Mezinárodním filmovém festivalu na Kypru například obdržel cenu za nejlepší filmovou hudbu, a sice za film Tajemství staré bambitky 2.

Nyní je asi každému jasné, o kterého českého zpěváka jde. Není to nikdo jiný než Václav Noid Bárta.

close info Profimedia zoom_in Chlapeček na dávné fotce je zpěvák Václav Noid Bárta

Zdroje: zeny.iprima.cz, csfd.cz, zivotvcesku.cz