Stačí uvést titulek jedné komedie a už byste věděli. Ale je možná pár věcí, které o mladém klučinovi z fotky nevíte. Dnes je už na „druhém břehu“, tak na našeho oblíbeného herce zavzpomínejme a pojďme si ho v tajích připomenout.

Víte či nevíte?

Žádná konzervatoř či akademie múzických umění. Víte, že byl zámečník? Přesto se vypracoval v úspěšnou hereckou osobnost. Za jednu ze svých divadelní roli v Gogolově Revizorovi získal Cenu Thálie, dlouhá léta byl členem a poté šest let ředitelem Herecké asociace, režíroval v divadle i v televizi. Jak pracovat s herci učil režiséry na FAMU.

Již v dětství hrál s ochotníky, a s troškou nadsázky lze říct, že kromě lásky k herectví ho k nim pojí také rčení „mít hlad jako herec“, které poukazuje, že kdysi kočujícím hercům kručelo v břiše, protože měli hluboko do kapsy. Neustále v něm kručelo i našemu herci, ale on na rozdíl od nich svůj žaludek trápit nemusel, a také nenechal. Baštil jako když paličkami tluče už malička. To mu vydrželo. Mezi herci byl známý jako neuvěřitelný jedlík. Traduje se o něm historka – podobná známé scénce Bohouš, v níž se Vladimír Menšík coby host horského hotýlku, který měl pro změnu hlad jako bernardýn vsadí, že sní celý jídelní lístek. Na obrovskou chuť k jídlu našeho herce obrazně vsadil i jeho herecký kolega.

V jedné restauraci totiž vyzval hosty, ať vsadí nějakou tu kačku na to, zda jeho kamarád, postavou nevelký a bez „břicha jako džbán“, sní či nesní celý jídelní lístek… A co snědl? Poslechněte si na následujícím kratičkém videu:

Zdroj: Youtube

To, co Jiří Šlitr sice neslupnul, video je jen pro zpestření a pobavení. Nicméně do jeho žaludku se skutečně vešla všechna jídla z nabídky: čtyři předkrmy, dvě polévky, šest hlavních jídel, včetně vepřového se zelím a uzeným se špenátem, jak se zpívá v písničce. Sladkou tečkou byl makový koláček.

Možná nevíte, ale víte

Náš oblíbený herec pochází z Prahy, kde se narodil před osmdesáti lety v den, kdy má svátek Mariana. K herectví ho přivedla náhoda či osud. Na samém sklonku 50. let získal práci jako jevištní technik v libereckém divadle. O dva roky později stanul na prknech Slováckého divadla ale už jako „žáček“ herectví. Stačilo pár let a stal se vítězem soutěže Divadelních novin. Výhrou byl studijní pobyt ve Velké Británii. Po návratu hrál téměř deset let v Městských divadlech pražských, od roku 1979 až do své smrti byl v činoherním souboru Národního divadla.

Jeho hlas zazněl v mnoha rozhlasových inscenacích. Od 70. letech namluvil nespočet filmových postav. Svůj hlas propůjčil Francu Nerovi, Bruci Willisovi, Dustinu Hoffmanovi a mnoha dalším, děti ho znají jako šmoulího Šprýmaře. Za dabing byl oceněn Cenou Františka Filipovského.

V prvních čtyřech řadách k nám promlouval jako Kutil Tim. Poznáte ho podle hlasu?

Zdroj: Youtube

Televizní i filmoví režiséři ho začali obsazovat do menších i velkých rolí od poloviny 50. let. A je jich celá řada. Hrál v pohádkách, komediích, seriálech. Jako generálovi se mu chce zvracet v Černých baronech, jako rozšafný vinař popíjí vínko v Bobulích, a jako dirigent a hudební režisér Michal Adámek, jehož filmovou manželkou je Eliška Balzerová, vyráží na expedici Apalucha v nezapomenutelné komedii S tebou mě baví svět.

V roli Jana Krejzy v primáckém seriálu už dál pokračovat nemohl. Po ročním marném boji podlehl v úzkém rodinném kruhu onkologickému onemocnění. Do posledních okamžiků s ním byla manželka Helena, s níž strávil padesát dva let, syn Vilém a dcera Lucie. Teď už víte, že je to velký herec a umělec Václav Postránecký (8. září 1943 – 7. května 2019), na kterého nelze zapomenout a stále nás v opakovaných reprízách mnoha snímků těší.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Václav Postránecký ještě v době, než ho postihla zákeřná choroba

