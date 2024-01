Bývalý zprávař hlásil sportovní události a výsledky divákům TV Nova téměř dvacet let. Komentoval i fotbalové a hokejové zápasy. Z televize odešel, sport ho ale provází nadále. Navléknout si bačkory a sedět na gauči mu „nedovolí“ vnoučata ani jeho nejmladší syn, a tak nemá čas stárnout.

Turistikou do rozhlasu

Bývalý „novácký“ sportovní komentátor Václav Tittelbach oslaví 3. dubna své 69. narozeniny. Vystudoval ekonomiku cestovního ruchu a služeb na Vysoké škole ekonomické v Praze. Po studiích se stal členem Klubu českých turistů, a jako turistu ho jedna cestička oklikou dovedla na televizní obrazovky. V době, kdy vyrážel za krásami naší země totiž sháněli v rozhlase „hlas“ pro pořad Pozvánky na víkend, a ten jeho se prostě líbil.

Pět let tak každý pátek posluchačům oznamoval, kde se konají zajímavé a sportovní akce pro veřejnost a za Klub dával tipy na výlety. Práci v rozhlase měl rád, po nějaké televizní kariéře vůbec netoužil. Přesto neodolal a nechal se přesvědčit, aby se přihlásil do konkurzu na moderátora, který v roce 1993 vyhlásila nově vznikající televizní stanice – Nova. Kdosi v radiu mu řekl, že s jeho zajímavě zabarveným hlasem a hezkým projevem není bez šance, a ať to zkusí.

Z rozhlasu do televize

Jak dnes již moderátor v penzi vzpomíná, čtyři stovky uchazečů procházely téměř půl roku testy znalostí češtiny, zeměpisu, dějepisu… Ti, co prošli prvním všeobecným sítem, čekal psychotest. Nakonec museli ještě uspět u kamerových a hlasových zkoušek. Václav Tittelbach byl jedním z těch, co tím sítem nepropadli a uvízli v něm. A tak se objevil v únoru 1994 v prvním vysílání Novy ve sportovním zpravodajství.

close info Profimedia zoom_in „Sporťák“ rok před tím, než se rozloučil s Novou.

Když v roce 2013 z Novy odešel, spolupracoval na propagaci Mistrovství světa 2015 v Praze, živil se i jako moderátor sportovních akcí, uváděl konference. Než televizní studia nadobro opustil, o rok později se stal na tři roky moderátorem v TV Barrandov, poté působil jako jako dramaturg a moderátor sportu na Primě. Pak si našel místo v nejmenované marketingové firmě, kde byl tiskovým mluvčím.

Z televize

Turistika nebyla jediným Tittelbachovým koníčkem. Od mladí to byly hlavně v zimě lyže, v létě voda. Dodnes s vodáckou partou z vysoké vyráží na vodu každé léto alespoň na pár dní. Nenajde se jediná česká řeka, kterou by nesjeli, prali se s i těmi divokými v zahraničí. Divoké peřeje vyměnili za poklidné vody, když s sebou začali brát děti, později vnoučata.

Václav Tittelbach má děti tři. První dvě si příliš neužil. Když byly malé, on byl na Nově a domů se vracel, když spaly. Je však na ně patřičně pyšný. Syn Lukáš (42) je neurochirurg, dcera Kamila (36) vystudovala sociologii a psychologii na Karlově univerzitě. Dědečka z něho udělaly jejich děti Sára, té bude osm, a o rok mladší Oskar, které často hlídá. Lépe řečeno užívá si je. Jsou velmi živé a rozhodně ho nenechají sedět v bačkorách před televizí, aby sledoval, jak si vedou jeho nástupci.

close info Profimedia zoom_in Václav, Lenka a Tobiás před pěti lety

Takzvaně do těla mu dává i jeho třetí potomek, dnes šestnáctiletý student gymnázia Tobiáš, kterého ho má s přítelkyní Lenkou. I on je od malička jako pytel plný blech. Ty vyhání tím nejlepším způsobem, tedy sportem, ke kterému ho od malička vede jeho táta. Břehy řek z „vody“, vůni buřtů a zpěv za doprovodu kytar začal poznávat už ve třech letech. Sportovně se také potatil. V zimě to je lyžování, hokej, v létě fotbal, florbal. Závodně hraje tenis, takže taťku coby sparing partnera prohání na kurtu. Jezdí spolu na kole, na zahradě hrají badminton, vyrážejí do přírody.

Sám Václav chodí do fitka, hraje tenis, rekreačně fotbal či hokej. A když mu zbude dech, ještě si občas někde „zamoderuje“. Rodina, sport i práce ho stále udržují v životním rytmu, skvělé kondici a náladě.

close info Profimdia zoom_in Václav Tittelbach nemá čas stránout

Zdroje: zivotvcesku.cz, www.extra.cz, www.ahaonline.cz, www.ahaonline.cz