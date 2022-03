Vagnerova skupina: Kdo jsou krutí žoldáci, co dostali za úkol zabít Zelenského

Ruští žoldáci zajišťují bezpečnost konvoje s prezidentem Středoafrické republiky

Foto: Clément Di Roma/VOA / Creative Commons, volné dílo

Médii proběhla zpráva, že hlavním terčem Putinových útoků je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, na něhož si ruský prezident údajně najal i nechvalně proslulé žoldáky z Vagnerovy skupiny. Jedná se o stínové žoldáky podporované Kremlem, kteří údajně pomohli položit základy invaze na východní Ukrajinu.

Podle představitelů Evropské unie, které citoval deník New York Times, dorazilo v posledních týdnech do separatistických enkláv Doněck a Luhansk na východě Ukrajiny asi 300 ruských agentů z Vagnerovy skupiny v civilním oblečení. Zatím není jasný, jaký je jejich cíl, ale s největší pravděpodobností je to „hlava“ statečného ukrajinského prezidenta. Ačkoli jsou žoldnéři podle ruského trestního zákoníku zakázáni, státní firmy mohou pro svou bezpečnost využívat soukromé armády.

Na dokument o Vagnerově skupině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Historie Vagnerovy skupiny

Vagnerovu skupinu údajně založil Dmitrij Utkin, bývalý plukovník speciálních sil a veterán dvou válek v Čečensku, a pojmenoval ji podle Utkinova volacího znaku ("Vagner"), který je údajně poctou oblíbenému opernímu skladateli Adolfa Hitlera Richardu Wagnerovi.

„Firma“ patří Jevgeniji Prigožinovi, ruskému oligarchovi s úzkými vazbami na Kreml. Ten je znám i jako Putinův kuchař, protože restaurace a cateringové společnosti, které vlastní, pořádají opulentní večeře pro politickou elitu země. Pirožkin byl několikrát spojován s nekalými praktikami podpory představitelů Ruské federace" a v roce 2018 byl obžalován americkým ministerstvem spravedlnosti za údajné pokusy o podvracení prezidentských voleb v roce 2016. Obvinění odmítl.

Dodávka ruských obrněných vozidel BRDM-2 do Středoafrické republiky, říjen 2020Zdroj: UN Security Council / Creative Commons, volné dílo

Skupina, která sužuje celý svět

Vagnerova skupina jako celek i její členové jsou obviněni z některých nejhorších zvěrstev na celém světě. V roce 2017 údajně stáli tito najatí žoldáci z ruské soukromé polovojenské jednotky za brutálním zmrzačením a stětím syrského armádního dezertéra a podle skupin na ochranu lidských práv jsou také spojováni s rozsáhlým znásilňováním a loupežnými přepadeními civilistů ve Středoafrické republice v loňském roce. Vagnerovu skupinu údajně založil Dmitrij Utkin, bývalý plukovník speciálních sil a veterán dvou válek v Čečensku.

Pinterest

V Putinových službách

Vagnerovy polovojenské jednotky jsou z velké části tvořeny bývalými ruskými vojáky. Údajně jsou zapojeny do některých nejkrvavějších konfliktů na světě, na kterých má Rusko zájem. Skupina se podílela na občanských válkách v Mosambiku, Libyi a Súdánu a dalších horkých místech světa, v roce 2018 koaliční síly pod vedením USA v Sýrii podle zpráv zranily a zabily 300 agentů napojených na Vagnera. Existenci Vagnerovy skupiny Rusko odmítá, ale skupina přitom využívá vojenské transporty k cestám do konfliktních zón a z nich. Objevila se tak v roce 2019 ve Venezuele, v roce 2017 v Sýrii apod.

"Ruská vláda zjistila, že Vagnerova skupina a další soukromé vojenské společnosti jsou užitečné jako způsob, jak rozšířit svůj vliv v zahraničí bez viditelnosti a vtíravosti státních vojenských sil," uvedla zpráva na internetových stránkách washingtonského Centra strategických a mezinárodních studií.

Pomník Rusům v Bangui.Zdroj: Clément Di Roma/VOA / Creative Commons, volné dílo

Vagnerovci u invaze na Ukrajinu v roce 2014

V Rusku dosud působí několik takových bezpečnostních jednotek, přičemž mezi nejvýznamnější patří právě Vagnerova skupina, která již byla dříve do sporu s Ukrajinou významně zapojena, a to v roce 2014, kdy se samozvaná Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika odtrhly od Ukrajiny poté, co Rusko napadlo a anektovalo Krym. V těchto lokalitách jsou stále časté boje a nepokoje, za něž zaplatilo životem více než 14 000 mrtvých, a to ještě před současnou invazí.

Ačkoli tedy Vagnerova skupina čile operuje ve významných světových konfliktech, vyzbrojena ruskými zbraněmi a podporována vládou, Rusko stále tvrdí, že o její existenci nic neví.

Zdroje:

en.wikipedia.org/wiki/Wagner_Group, nypost.com, zeenews.india.com, www.rferl.org