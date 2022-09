Vaječní lidé: Tato podivná rasa žila před 12 tisíci lety. Záhada je nevyřešená

Protáhlé lebky kultuty Paracas.

Protáhlé lebky byly, zdá se, v Číně před 12 tisíci lety v módě. Mluvíme skutečně o mimozemských vejčitých lebkách, které vás zaujmou na první pohled. Jsou důkazem toho, že tehdy obývali Čínu lidé s vejčitou hlavou. To dokládají i četné archeologické nálezy. Odkud se tento zvláštní tvar lebky vzal?

V provincii Ťi-lin na severovýchodě Číny vykopali archeologové až 12 tisíc let staré kostry. Celkem jich bylo pětadvacet a jedenáct mužských, ženských a dětských koster mělo abnormálně protáhlé lebky. Sami vědci byli překvapeni množstvím "anomálií" a vyslovili domněnku, že mnozí z nich byli v této vzdálené době "vejcohlaví". Tento termín ale zavání konspiračními teoriemi spojenými s mimozemskými oválnými lebkami.

Lebka podle našich představ

Již naši vzdálení předkové si pomocí různých pomůcek vylepšovali své lebky tak, jak chtěli. Využívali přitom klacků, hadrů a provazů a znetvořovali tak lebky nejen sobě, ale i svým malým dětem. Některé africké kmeny v této tradici pokračují i dnes. Nikdo ale skutečně neví proč. Jedná se o módu či ideál krásy? Anebo proč by se jinak lidé dobrovolně tomuto mučení propůjčovali? Lidé pravděpodobně mysleli, že zatažením hlavy získají něco velmi užitečného, například určité postavení ve společnosti.

Archeologové si myslí, že tato deformace mohla v minulosti plnit nějakou důležitou společenskou roli. V úvahu přichází třeba role kněze určitého kultu, jimž mohlo prodloužení lebky otevřít nějaké neobvyklé schopnosti a komunikovat s vyššími silami, nebo je udělat moudřejšími. Tato myšlenka by pak skutečně mohla vést až k mimozemšťanům.

Tři kresby metod, které používaly mayské národy k tvarování dětské hlavy.Zdroj: Fruitpunchline / English Wikipedia, volné dílo

Vejcohlaví jsou potomky mimozemšťanů a pocházejí z Číny

Mimozemšťané byli – zejména podle ufologů – vejcohlavci, takže i lidé, kteří chtěli být jako oni, si deformovali lebky. Právě Čínu totiž dle ufologů kdysi navštívili Zemi, kteří možná přistáli právě v čínské provincii Ťi-lin. Podle těchto zastánců mimozemských a konspiračních teorií mánie úpravy hlavy zachvátila pozemšťany už před 9 tisíci lety!

Číňané patří mezi nejstarší nepřetržitě existující civilizace na světě, jejichž historie začíná již v 5. století př. n. l. Archeologické nálezy ale nyní naznačují, že dějiny sahají mnohem dále. První písemné záznamy se zmiňují o polomytickém lidu zvaném "Žlutý císař" a jeho zvířecích rádcích - známých jako "Bláhoví starci".

Jenže právě nálezy z Ťi-lin toto datum posunují o dalších nejméně 2 tisíce let dozadu. A možná právě Čína byla kolébkou této mánie, odkud se „trend“ dále rozšířil do celého světa - do Egypta, Povolží, Jižní Ameriky, na Ural a Krym.

Bláznivý stařec odstraňuje hory, obraz od Xu Beihong.Zdroj: Xu Beihong, traditionnal / English Wikipedia, volné dílo chinese painting

Lebky mimozemské anebo lebky „Bláhových starců“?

Šamani Bláhových starců žili v primitivních chýších z mamutích kostí, zdobených větvičkami a listy. Vařili z místních bylin a rostlin kouzelné lektvary, kterými léčili nemoci a zranění. Jejich hlavní obživou byl lov - lovili losy a jeleny jako potravu, i pro kožešiny jako oděv a kosti zpracovávali jako nástroje.

Když jejich šamani zemřeli, jejich těla byla pohřbena pod hromadami kamenů, aby se k jejich ostatkům nedostali zlí duchové.

I proto se nabízí možnost, že hroby nedávno objevené v provincii Ťi-lin by mohly mít spojitost. Jenže zde není místo na vejčité lebky!

Záhada je tedy stále nerozluštěna, ale je možné, že protáhlé hlavy skutečně mohly znamenat pro jejich „nositele“ něco vysoce prospěšného. Takto tvarované lebky měly inteligentní bytosti z jiných světů. Proto si i místní obyvatelé hlavy deformovali, aby se jim podobali.

Podlouhlých lebek se v nejrůznějších nalezištích na světě našly stovky. Dokonce některé z nich mohou být přirozeného původu.

Jak ale můžeme rozlišit vejčité lebky deformované od těch původních?

