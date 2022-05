Neandrtálci byli silnější, chytřejší a lepší válečníci, Proč je lidé povraždili?

Elena Velímská

Je to smutné, ale válka je, bohužel, stejně stará jako lidstvo samo. Historie zná války bleskové, ale i konflikty, které se táhly desetiletí až staletí. Nejdelší válku, co kdy byla, však svedl člověk moudrý s člověkem neandertálským. Trvala víc než 100 000 let a vedla k vymření celého druhu.