Válečníci z Jantarové země: Armáda tak strašlivá, že se před ní Vikingové třásli

Kurové byli schopní piráti.

Foto: Profimedia.cz

Patřili mezi obávané piráty a poslední evropské pohany. To byli Kurové neboli Kuronci. Kmen, který žil na úzkém pruhu baltského pobřeží od 1. do 14. století na území dnešní Litvy a Lotyšska. Nikdo před jejich nájezdy nebyl v bezpečí. Potvrzuje to i dánský povzdech: „Bože chraň nás před Kury“.