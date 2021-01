Valentina Tereškovová, první žena ve vesmíru, znechutila demokratickou veřejnost

Třiaosdmdesátitelá Valentina Vladimirovna Těreškovová je stále politicky aktivní a pro své Rusko doslova dýchá. A nejen pro Rusko, ale také pro jejího hlavního představitele Vladimira Putina. Na jaře roku 2020 totiž navrhla zrušit omezení počtu prezidentských voleb, čímž si u "obyčejných lidí" zajistila vlnu nevole.

Může se pyšnit tím, že se jako první žena na světě podívala do vesmíru, ale také tím, že se stala jakýmsi ruským ženským symbolem. Propagandistické ruské servery a noviny si po jejím návrhu změny ústavy, která by umožnila jmenovat úřadujícího prezidenta do nového funkčního období, povzdechly: "Je to velmi děsivé pro ty, kteří si dovolili kritizovat nestranná prohlášení o hrdince, vlastence své země, jež celý svůj život zasvětila službě vlasti. Je možné, že tito lidé jsou vedeni ruskými nepřáteli, kteří jsou proti progresivnímu rozvoji naší země a dělají vše proti stabilitě a harmonii v Rusku." (Zdroj: http://kbrria.ru/politika/březen 2020)

Těreškovová se na oběžnou dráhu vydala 6. června 1963 na palubě kosmické lodi Vostok 6 po více než ročním náročném výcviku, v němž musela bojovat proti dalším schopným adeptkám. Vyhrála nejen díky své fyzické a psychické kondici, ale také tomu, že v ní již zamlada viděli politický potenciál. Byla schopná veřejného vystupování, uměla působit na davy a získávat jejich sympatie. Bylo tedy logickým rozhodnutím, že po návratu z vesmíru se trochu mužsky vypadající brunetka rozhodla pro politickou kariéru. Dotáhla to na pozici vedoucí výboru sovětských žen a Svazu sovětských společností pro přátelství a kulturní vztahy se zahraničím, byla zástupcem a členem prezidia Nejvyššího sovětu SSSR a dnes je zástupkyní politické strany Státná dumy.

Zdroj: Wikimedia Commons, Autor: NASA on The Commons – Valentina Tereshkova, No restrictions, https://commo

Valentina Vladimirovna si návrhem, aby mohl Putin znovu kandidovat v roce 2024, sice znepřátelila zastánce demokracie, stále však aktivně působila v dolní komoře Parlamentu. Až do té doby, než ji vykázal předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin. Ne však kvůli jejímu proruskému myšlení, ale kvůli koronaviru. Terešková se ale tvrdě ohradila a postavila se proti izolaci. Volodin jí odpověděl se zvednutými dlaněmi: „Ano, ano, ano. Musíme se o tebe postarat. Jste naším majetkem.“ Videozáznam ze zasedání, na němž bez sebemenšího náznaku emocí Volodin vykazuje bývalou kosmonautku a nazývá ji majetkem Ruska, oblétl ruská média, která si žádala oficiální vyjádření. "Valentina Tereškovová je vděčná předsedovi Státní dumy Volodinovi, který ji požádal, aby opustila konferenční místnost dolní komory parlamentu," řekl pro Open Media asistent Těreškovové, Andrej Rodionov. "Toto rozhodnutí v žádném případě neporušuje práva Valentiny Vladimirovny. Hlasovat může na dálku." (Zdroj: t.me/OpenMedia, září 2020)

Šušká se ale, že stále vitální Valentina Vladimirovna, která chtěla také prosadit zákon o posunutí vstupu do důchodu, byla předsedou své strany odsunuta i proto, aby se zabránilo protestům lidí, jež nesouhlasí s opětovným zvolením současného prezidenta. Terešková "rozvířila vody" již za svého mládí a očividně se svého osudu stále drží.