První kosmonautka Valentina Těreškovovová stále žije. Rusku dělá spíše ostudu

Valentina Těreškovovová

Foto: Profimedia.CZ

V červnu roku 1963 ukázala Valentina Těreškovovová (84) celému světu, že žena je schopna stejně věhlasných činů jako muži, když během třídenní výpravy do kosmu osmačtyřicetkrát obletěla zeměkouli. Legendou zůstala dodnes, přestože už dávno vyšly najevo nelichotivé okolnosti jejího letu, který málem skončil tragédií.

Po přelomové cestě Jurije Gagarina do vesmíru nebyl důvod pochybovat o tom, že by stejnou misi teoreticky zvládla i žena, pokud by k tomu byla náležitě vyškolena. Emancipace v poválečném světě nabrala na síle a Sovětský svaz uctíval řadu hrdinek, které se za války osvědčily jako neohrožené pilotky. Žena v kokpitu už zkrátka nebyla tabu. Sovětům ale nestačila teorie. O nezdolné síle a schopnostech svých žen chtěli podat živý důkaz. A navíc se jim líbila myšlenka, že by k prvnímu muži ve vesmíru historie připsala i první ženu - a opět se zkratkou SSSR v závorkách.

Hlavním organizátorem akce "žena v kosmu" se stal velitel sovětských kosmonautů Nikolaj Kamanin. Jeho podřízeným se tento nápad nijak zvlášť nezamlouval, a to už z jednoho prostého důvodu: zkušených pilotek s vynikající kondičkou bylo v té době v Sovětském svazu jako šafránu. Generální tajemník Nikita Chruščov však Kamanina podpořil a celý projekt zpolitizoval. Tak se stalo, že komise vybrala dívku nejméně vzdělanou a nejméně zkušenou. Valentina Těreškovovová na rozdíl od jiných kandidátek nikdy ani neřídila letadlo, věnovala se jen amatérským seskokům s padákem. Zato ale měla skvělý politický profil: její otec byl traktorista a padl v sovětsko-finské válce, maminka pracovala v textilní továrně. Sama Valentina nastoupila do továrny hned po základní škole a střední vzdělání si doplňovala dálkově. K tomu se pilně angažovala v komsomolu… (Zdroj: magazin.aktualne.cz)

Valentina TěreškovovováZdroj: Profimedia.CZ

Let do vesmíru málem nepřežila

Její třídenní pobyt na oběžné dráze se stal pro muže na základně hotovou noční můrou. Valentina se v těsném prostoru kabiny hroutila po fyzické i duševní stránce a nebyla schopna vykonávat svěřené úkoly. Trápila ji nevolnost, neustále zvracela nebo upadala do spánku. Podle pamětníků nakonec plakala a prosila, aby byl let předčasně ukončen. Při katapultáži málem přišla o život, protože nezaklonila hlavu předepsaným způsobem a její přilba zavadila o hranu výstupního modulu. Naštěstí vyvázla jen s modřinami v obličeji; kosmonautům v nesprávné pozici v tento moment hrozilo, že si utrhnou hlavu.

Nikolaj Kamanin později připustil, že při výběru astronautky učinil chybu. Poznamenal si to však jen tajně do deníku, protože veřejnosti se nic z výše popsaného přiznat nemohlo.

Kdo mě kritizuje, není vlastenec!

Nelichotivé podrobnosti o letu první ženy do vesmíru začaly vycházet najevo až koncem 80. let za Gorbačovovy vlády. Těreškovovová, ověnčená nesčetnými medailemi a řády, se na toto téma s novináři odmítala bavit. Naopak se ze sebe snažila učinit expertku, která krátce po navedení na oběžnou dráhu upozornila techniky na závažný problém v automatice. Z jiných zdrojů však jasně vyplývá, že onu závadu zjistili sami pracovníci řídicího střediska a chybu napravili, aniž o tom Valentina vůbec věděla. (Zdroj: www.idnes.cz)

Posvátnou nedotknutelnost jí vrátil současný prezident Vladimir Putin, jehož snaha prosadit v Rusku režim podobný tomu předchozímu hraje Těreškovovové do karet. V takovém režimu se totiž o slabostech hrdinů nesmí hovořit. Byla to právě slavná kosmonautka, kdo loni na jaře navrhl změnu ústavy, která Putinovi zaručila možnost zůstat u moci až do roku 2036. Zda se k takovému otřesu demokratických zásad odhodlala z vlastního popudu, nebo jen ochotně naplnila prezidentův tajný plán, není asi důležité. V každém případě mohla počítat s tím, že se na její hlavu snese vlna kritiky. Přecijen svým krokem podlomila celou křehkou demokracii současného Ruska…

Těreškovovová se nicméně plně sžila s rolí hrdinky, kterou není radno kritizovat. Pokud se toho někdo opováží, nemůže si podle ní říkat vlastenec. "Ani nechci mluvit o těchto lidech, kteří nemilují svou zemi," citovala její reakci agentura RIA. (Zdroj: www.reuters.com)