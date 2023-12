Externí autor 29. 12. 2023 clock 2 minuty video

Slovenská zpěvačka Valérie Čižmárová bezpochyby oplývala velkým hudebním nadáním. Měla talent a už od útlého věku jej rozvíjela. Bohužel jí ale hvězdy z nějakého důvodu nepřály a zpěvačka na své vytoužené úspěchy nikdy nedosáhla. Nakonec zemřela v pouhých 53 letech.

Valérie Čižmárová přišla na svět 29. ledna 1952 ve slovenských Machalovcích. Už coby malá holčička snila o kariéře zpěvačky a za svým snem si tvrdě a bez studu šla. Když jí bylo 14 let, oslovila hudebníka Otakara Krásenského s tím, zda by se nemohla připojit k jeho swingovému orchestru. Krásenský jí dal šanci a dovolil jí, aby mu zazpívala. Z jejího zpěvu byl naprosto unešený a do orchestru ji přijal.

Nevole rodičů

Její rodiče ale byli velmi přísní a s její hudební kariérou vůbec nesouhlasili. Valérie se však nechtěla vzdát, a tak chodila vystupovat bez vědomí rodičů. Po pár letech jí přišla nabídka, která se neodmítá. Oslovili ji z Divadla Rokoko. Coby šestnáctiletá dívenka tedy odešla z gymnázia a přestěhovala se do Prahy. Její rodiče se mohli na hlavu stavět, ale své dceři zkrátka její rozhodnutí nerozmluvili. Nakonec se tedy s Valérií do Prahy přestěhovala její maminka a babička, aby ji mohly alespoň částečně hlídat.

Problémy v osobní i pracovní rovině

O Valérii Čižmárovou byl ze strany mužů velký zájem. A není divu. Byla krásná, chytrá a navíc talentovaná. Zpěvačka se ale soustředila primárně na hudbu. Později se však přece jen vdala, a to za jistého lékaře. Toužili po miminku, ale jejich touha zůstala nenaplněná. Valérie sice otěhotněla, o miminko ale přišla a následně se jí nedařilo znovu vstoupit do jiného stavu. Pak přišel rozvod.

Aby toho nebylo málo, i hvězda zpěvačky začala padat. Z nějakého důvodu už o ni zkrátka nebyl takový zájem jako kdysi, což ji velmi bolelo.

Strach z budoucnosti a smrt

Vůbec nejhorší chvíle pro zpěvačku nastaly po revoluci, kdy se na scéně objevila celá řada nových, talentovaných a neokoukaných zpěvaček, které byly pro Valérii konkurencí. Vůbec nevěděla, jak obnovit svou zašlou slávu a propadala v beznaděj a zoufalství. Na konci devadesátých let se u ní navíc začaly objevovat zdravotní problémy, které zpěvačka odmítala řešit.

Valérie Čižmárová zemřela 7. března 2005 v pouhých třiapadesáti letech. Její kolegové často tvrdili, že příčinou jejího úmrtí nebyly zdravotní problémy, nýbrž strach z budoucnosti a pocity beznaděje ze strmě upadající slávy.

