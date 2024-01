Valerii Kaplanovou si nejvíce pamatujeme coby bábu Tutovku z televizní reklamy. Jenže tato dáma má za sebou celou řadu rolí. Málokdo však ví, jaké měla dětství a jak krásná byla zamlada.

Valerie Kaplanová, narozená 12. září 1917 v Hlinsku, strávila většinu svého dětství ve Vídni, kde její otec pracoval jako obchodní zástupce obuvnické firmy. Přestože se narodila v Hlinsku, rodina se přestěhovala do Vídně kvůli otcově zaměstnání. Teprve ve svých jedenácti letech se vrátila zpět do České republiky, nejprve do Hlinska a následně do Prahy.

close info Profimedia zoom_in Valerie Kaplanová se stala herečkou až v pozdějším věku

Vášeň pro divadlo zvítězila

Valerie studovala měšťanku, odbornou školu pro ženská povolání, Anglický institut a soukromou jazykovou školu Lingua. Přestože měla původně v úmyslu věnovat se „seriózní“ profesi, jako je práce sekretářky, její vášeň pro divadlo a hereckou kariéru byla silnější. Započala s amatérským divadlem a po druhé světové válce se rozhodla věnovat profesionálnímu herectví.

Velmi krátce byla dokonce i vdaná, a to za úředníka Národní banky Vlastimila Tláskala. Jednou se však nechala slyšet, že její muž za války doslova projedl všechny peníze. Manželství dlouho nevydrželo a skončilo rozvodem.

Herecká kariéra a oblíbené role

Valerie Kaplanová začala svou profesionální hereckou kariéru ve Východočeském divadle v Pardubicích. Brzy se stala oblíbenou herečkou mezi diváky i jejími kolegy. Charakteristickými se pro ni staly její výrazný hlas a vyzáblá postava, které vlastně celoživotně předznamenaly i její další role.

První známou rolí pro ni byla postava kmotra s kosou ve filmové pohádce Honza málem králem z roku 1976. Natáčení této pohádky však pro ni nebylo jednoduché, až dvě zlomená žebra a odřeniny byly cenou za bojovnou scénu s Jiřím Kornem.

Oblíbenou postavou se stala i bába Tutovka, maskot televizní loterie Tutovka, která jí přineslo obrovskou popularitu v devadesátých letech. V té době dokonce moderovala hitparádu Eso na televizi Nova.

Na dokument o ni se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Pozdější život a úmrtí

Valerie Kaplanová se nevzdávala hereckého povolání ani přes vážné zdravotní problémy. TY si zřejmě způsobila i velmi nezdravým životním stylem. Jak se svěřila médiím, nejradši měla tradiční česká jídla jako cmundu, škubánky, bramborové šišky či houbového kubu. Holdovala ale i tučnému masu, což potvrdil i režisér Zdeněk Troška, který doslova řekl: „Když už opravdu musela jíst, tak si v kuchyni nebo v restauraci poprosila o to nejtlustší maso, co tam měli.“ Její největší láskou ale bohužel byly cigarety a rum.

Bojovala s rakovinou, ale až do poslední chvíle se odmítala vzdát své lásky k divadlu. Její poslední filmovou rolí byla babička Filoména ve filmu Šmankote, babičko, čaruj! z roku 1998.

Bohužel, 12. května 1999, ve věku 81 let, Valerie Kaplanová podlehla rakovině a zemřela v pardubické nemocnici. Její herecký odkaz zůstává nezapomenutelný, ať už ve filmu, televizi nebo divadle. A podívejte se, jaká byla zamlada krasavice:

close info osobnosti-kultury.cz zoom_in Jako profesionální herečka začala Valerie Kaplanová hrát po válce

