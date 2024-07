Její vrásčitou tvář zná snad každý. Valerie Kaplanová však byla v mládí krásná a stala se poměrně významnou herečkou. Filmové role se jí však v mládí vyhýbaly...

Valerie Kaplanová se narodila 12. září 1917 v Hlinsku. Dětství strávila ve Vídni, kde její otec pracoval jako zaměstnanec obuvnické firmy. Když jí bylo jedenáct let, rodina se vrátila do Československa.

Už od mládí jí učarovalo divadlo, velmi ráda hrála v ochotnických spolcích. Její otec však trval na tom, že musí vystudovat školu pro ženy, která je připravovala na různá povolání. Pracovala jako sekretářka, ale divadelní vášeň ji neopustila. Spíše naopak. Přidala se k souboru Živé jeviště, vedenému Václavem Lacinou. Nakonec se rozhodla hrát profesionálně, hereckou průpravu získala v soukromé dramatické škole Marie Markové-Nekolové v první polovině 40. let.

Domovská scéna

Na divadelních prknech se proto objevila později než její kolegyně, a to ve svých téměř třiceti letech. I přesto se stala úspěšnou a obsazovanou divadelní herečkou, prošla divadly v Liberci, Gottwaldově, Karlových Varech, Brně i Pardubicích. Právě Východočeské divadlo v Pardubicích bylo její poslední scénou, a to od roku 1961 až do odchodu do důchodu.



Hubená a vrásčitá

Filmové role se Valerii Kaplanové dlouho vyhýbaly. Možná kvůli její vysoké a hubené postavě, možná také proto, že se jí velmi brzy začaly objevovat na obličeji hluboké vrásky. S výškou 170 cm a váhou okolo 45 kg, výrazným pohledem a nakřáplým hlasem se od ostatních značně odlišovala.

Malé filmové role začala dostávat až v 60. letech, tedy ve věku kolem padesáti let. Ovšem šanci jí dávaly zahraniční produkce, které si ji právě pro její vyzáblost vybíraly pro menší role, pomohly jí i její jazykové schopnosti.



Točila v bolestech

Pamatujeme si ji z pohádek jako Kmotřičku Smrt v Honza málem králem (1977), průvodkyni v liptákovském Muzeu peří ve filmu Jára Cimrman ležící, spící (1983) a také jako babku Škopkovou v druhém a třetím díle Slunce, seno ... (1989, 1991), kde nahradila zesnulou Ernu Červenou. V 90. letech se pravidelně objevovala v televizní soutěži Tutovka, což jí vyneslo přezdívku Bába Tutovka. Mimochodem natáčení známé pohádky Honza málem králem mělo bolestivou dohru. Představitel Honzy, zpěvák a herec Jiří Korn, během natáčení scén křehké Valerii Kaplanové omylem zlomil dvě žebra. Pohádku pak dotáčela v bolestech.



Rum a šampaňské

Valerie Kaplanová si až do své poslední filmové role, babičky Filomény v pohádce Šmankote, babičko, čaruj! z roku 1998, uchovala nesmírnou energii a optimismus, který obdivovali i její mnohem mladší kolegové.

Byla oblíbená pro svou životní energii a radost. I když jí život nedopřál rodinu a vdaná byla jen krátce, milovala tradiční česká jídla, tučná masa, rum a šampaňské, k nimž si ráda zapálila cigaretu. 12. května 1999 podlehla rakovině.

