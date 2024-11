Externí autor 17. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Známá herečka Valérie Zawadská se dnes již na veřejnosti neobjevuje příliš často. Velké množství času totiž tráví na své milované chalupě, kterou s partnerem koupila již před lety. Na tu se s rodinou nakonec téměř přestěhovala.

Valérii Zawadské, která je nejen známou herečkou, ale také dabérkou, je již šestašedesát let. Elánu má ale stále dost a většinu času je usměvavá. Možná je to také tím, že na své životní štěstí si musela pořádně počkat.

Když jí bylo pětatřicet, byla stále svobodná a bezdětná. Pomalu se již začínala smiřovat s faktem, že to tak nejspíš zůstane a stane se z ní osamělá kočičí dáma. Osud pro ni ale plánoval něco jiného.

V Městských divadlech pražských tak potkala Romana Kříže, který tam v tu dobu pracoval jako technik a kromě toho se věnoval také hudbě. Jak později dvojice vzpomínala, byla to láska na první pohled.

Hrál na kytaru a nechodil kouřit

A čím ji technik, který ve volných chvílích místo vykuřování před divadlem v rohu hrál na kytaru, vlastně zaujal? „Modrýma očima, černými dlouhými vlasy, dlouhýma nohama – mně se vždycky líbili vysocí chlapi. No a tak jsme se jednoho dne dali dohromady. Na Vánoce jsem byla na chalupě u Olinky Walló, a protože jsem zlomila běžky po jejím otci, slavném režiséru Kimíčkovi Walló, tak jsem se vypravila přes kopec do Prachatic na jiných běžkách, abych jí koupila nové. No a shodou okolností tam můj Roman měl byt,” zavzpomínala Zawadská pro web Prozeny.cz.

Již krátce poté se jim narodil syn Jan, tou dobou bylo herečce již sedmatřicet let. O tři roky později přišel na svět ještě druhý syn Roman. Dvojice spolu spokojeně žije dodnes, přestože se nikdy nevzali. Na lásku prý papír zkrátka nepotřebují.

Když byli jejich synové malí, rozhodli se partneři, že si pořídí chalupu. Volba nakonec padla na dům v Cehnicích, které se nachází v Jižních Čechách nedaleko Strakonic.

Chalupa pro ni byla vítanou změnou

„Dům o velikosti 4 plus 1 byl ve velmi dobrém stavu a k okamžitému nastěhování, což bylo pro mě opravdu velmi důležité. Po těch mnoha letech, kdy jsem trávila prázdniny s dětmi v paneláku v Praze nebo ve Vimperku, anebo na severní Moravě u sestry a u táty, to bylo něco nádherného,” zavzpomínala umělkyně pro Strakonický deník.

Starat se o dům, zahradu a hospodařit Valérii Zawadskou podle jejích slov velice baví. „Na chalupě mě baví dělat úplně všechno. Hodně mě naučil můj tatínek, který nám s chalupou také hodně pomáhal. Když jsem byla malá, naučil mě třeba kosit kosou,” svěřila se pro Prima Ženy.

Kromě jiného zde také její partner Roman našel zázemí pro své hudební aktivity. „A to je takzvaný bigbítový domeček, protože jsme tady zřídili nahrávací studio. Počínaje vyklízením dvougaráže přes vymetání příšerného množství prachu až po zatloukání a natloukání různých izolačních materiálu. Tak tyhle ruce umějí pracovat a dělala jsem to moc ráda,” pochlubila se herečka.

Na venkově může být obyčejnou ženou

Na pobytu na venkově si velice užívá také to, že nemusí nic řešit a zkrátka je na chvíli jen obyčejnou ženou, které si nikdo nevšímá. To, že je mediálně známá, v jejím malém ráji nehraje vůbec žádnou roli.

„V létě si v šest ráno uvařím kafíčko, sednu si na své oblíbené místečko, které mi kluci udělali, jen tak se koukám a poslouchám ty úžasné zvuky kolem sebe,” popsala Valérie Zawadská svůj ideální den.

V současnosti se Valérie Zawadská stále věnuje dabingu, načítá audioknihy a diváci ji mohou vidět například v Divadle Radka Brzobohatého. O práci tak skutečně nouzi nemá.

