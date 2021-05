Valorizace důchodů 2022: Vzrostou jen o 450 korun! Přijde další rouškovné?

Důchodci výrazně pocítí ekonomický dopad pandemie.

Foto: Profimedia

Za posledních několik let se výše měsíčně vyplácených důchodů zvedla v průměru o stovky korun. Jen v letošním roce činila valorizace 839 korun, v tom minulém dokonce 900. Podle aktuálních výpočtů by však měla valorizace důchodů pro rok 2022 činit „jen“ 450 korun. To by ale podle ekonomů mohla vláda chtít důchodcům vykompenzovat předvolebními „dárečky“.