V oblasti umění často dochází k nečekaným objevům. O tom svědčí i nejnovější objev ve Skotské národní galerii. Během příprav na nadcházející výstavu o impresionismu se při zkoumání obrazu z roku 1885, jehož autorem není nikdo jiný než sám Vincent van Gogh, objevil překvapivý nález.

Tajemný portrét

„Takové okamžiky jsou neuvěřitelně vzácné,“ vyjádřila se Frances Fowleová, vedoucí kurátorka francouzského umění ve skotských národních galeriích. „Objevili jsme neznámé dílo Vincenta van Gogha, jednoho z nejvýznamnějších a nejpopulárnějších umělců na světě.“

Nově objevený klenot, skrytý autoportrét, se objevil na zadní straně Van Goghovy Hlavy venkovanky, kde byl více než sto let zahalený pod vrstvami lepidla a lepenky.

Tento objev obohacuje umělcovu tvorbu o další rozměr a zvyšuje celkový počet Van Goghových děl ve sbírce Národní galerie na čtyři.

Proces odhalování tohoto skrytého mistrovského díla začal rentgenovým zkoumáním Hlavy venkovanky. Starší konzervátorka obrazů Lesley Stevensonová poznamenala: „Když jsme rentgenový snímek viděli poprvé, byli jsme samozřejmě nesmírně nadšení. Takový významný objev se stane jednou, maximálně dvakrát za život konzervátora.“

Obraz zachycený na rentgenovém snímku zobrazuje vousatou postavu s kloboukem s krempou a volně uvázaným šátkem, která se intenzivně dívá na diváka. Přičemž stíny vrhá na jednu stranu obličeje, zatímco levé ucho zůstává zřetelně viditelné.

Mistrovské dílo

Přestože vyhlídka na fyzické odhalení skrytého autoportrétu zůstává kvůli obalovým materiálům nejistá, nadšenci rozhodně nemusí zoufat.

Autoportrét bude k vidění jako součást nadcházející výstavy. Bude návštěvníkům přístupný prostřednictvím speciálně navrženého lightboxu.

Toto odhalení přispívá k dalším spekulacím kolem Van Goghova uměleckého procesu. Umělci, známému svým bouřlivým životem a převratnými díly, nebylo cizí přemalovávat své výtvory nebo využívat obě strany plátna, když čelil finanční tísni.

Není to poprvé, co se objevil oboustranný Van Goghův obraz, a pravděpodobně to nebude ani naposledy. K podobným odhalením došlo již dříve, mimo jiné ve Van Goghově muzeu v Amsterdamu.

Očekávání odhalení tohoto nově nalezeného pokladu se stupňuje a je dojemnou připomínkou přetrvávajícího půvabu a tajemství, které zahaluje dílo jednoho z nejuctívanějších umělců historie.

Odkaz Vincenta van Gogha stále uchvacuje publikum a nabízí pohled do jeho složité psychiky a jedinečné umělecké vize tohoto umělce.

