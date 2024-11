Externí autor 3. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Proslulá van Goghova díla jste už určitě někde viděli. Stala se inspirací pro bezpočet umělců a předmětem zkoumání pro historiky umění. Kterého obrazu se týká nejnovější pozoruhodný objev? A proč vůbec není zaměřený uměleckým směrem?

Pozoruhodná osobnost

Vincent Willem van Gogh žil v devatenáctém století, narodil se v Nizozemsku. Ostatně v Amsterdamu je úžasné velké muzeum jeho děl. Už jako dítě se zajímal o výtvarné umění, byl vážný a přemýšlivý. Ale podle všeho už v raném věku vykazoval znaky duševní nestability.

V jeho době se o psychických poruchách vědělo jen málo – a ještě méně o tom, jak s nimi zacházet nebo je léčit. Van Goghův život byl těžký, k malířskému mistrovství se postupně propracoval usilovným učením se od význačných malířských osobností a díky obrovské píli.

Vytvořil přes dva tisíce děl, z toho téměř devět set olejomaleb. Přitom za jeho života se prodal jen jeden jediný obraz. Vincenta finančně i lidsky podporoval a pomáhal mu jeho mladší bratr Theo.

Pravděpodobně nejznámější je historka, kdy si v psychotickém hněvivém záchvatu uřízl břitvou ucho, nebo přinejmenším kus ucha.

Různé interpretace praví, že to bylo po opilecké hádce s malířem Gauguinem, nebo že mu nešlo nakreslit ucho na obraz a potřeboval vzor, jiné verze, že šlo o záchvat z nešťastné lásky a uříznuté ucho pak poslal místní kurtizáně, které se dvořil.

Van Gogha nakonec jeho psychická nestabilita přemohla. Zemřel poté, co se sám postřelil z revolveru.

Fascinující objev

Ačkoli je van Goghových proslulých výtvorů mnoho, zajímavý rozbor se týká obrazu Hvězdná noc. Stejně jako ostatní proslavené malířovy kousky i zde je výrazná barevná paleta zdůrazňující modrou a žlutou.

Obraz znázorňuje poklidnou vesničku, která se podobá jeho rodnému Nizozemí, navzdory tomu, že malba vznikla ve Francii. Nad ní hypnoticky září hvězdy a na obloze divoce víří spirály mračen.

S domky, v jejichž oknech se svítí, kontrastuje temný stín cypřiše divoce zmítaného větrem nebo pokřiveně rostlého. Cypřišové stromy jsou symbolem vytrvalosti a truchlení, často spojované z říší mrtvých a vysazované v blízkosti hřbitovů.

Celá malba je plná kontrastů a detailů. Vznikla v jihofrancouzském městečku Saint-Rémy-de-Provence v léčebně pro duševně choré Saint-Paul-de-Mausole. Malíř se tam uchýlil po sérii psychických zhroucení.

V osamění vytvořil dílo, které zachycovalo jeho vnitřní zápas a strádání. Ale nejen to. Ukázalo se, že zobrazení pohybu v atmosféře je mnohem věrnější, než by kdokoli čekal. Skupina vědců malbu analyzovala a srovnávala namalované vzdušné víry s klimatickými modely vzdušných atmosférických proudů.

S pomocí přesně vedených tahů štětcem, jejich délky a směru, zachytil malíř velmi přesný obraz atmosférických turbulencí, konkrétně turbulentní proudění. Jak by něco takového vůbec ve své době mohl dokázat?

close info Muzeum moderního umění, New York / Wikipedia zoom_in Hvězdná noc od Vincenta van Gogha

Můžeme předpokládat – a z obrazů je to patrné – že van Gogh měl velký talent na pozorování přírody. Zachycení větru a mračen je u něj obzvlášť intenzivní. S pozorovacími schopnostmi se pojila intuice a vrozený instinkt pro to, co bylo běžným očím neviditelné.

Vířivé tvary odpovídají Kolmogorovově teorii turbulencí, na kterou Andrey Nikolaevich Kolmogorov přišel až v roce 1941, tedy dávno po malířově smrti.

Tak je Hvězdná noc spojením vnějšího a vnitřního, pohybu v atmosféře i v malířově duši.

