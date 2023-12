Konečně přišlo období svátků, které s sebou přináší radost z vánočních stromků, blízkosti s rodinou, nakupování dárků a všudypřítomné záře světel. Vánoce jsou časem tradic, vzpomínek a samozřejmě sváteční výzdoby domova, která odráží ducha tohoto krásného období.

Kouzlo Vánoc

Vánoce jsou spjaté také s vánočními ozdobami, které se kromě stromku objevují na adventních věncích a větvičkách, které dáváme do vázy. Věděli jste ale, že ozdoby, které pro svou výzdobu volíte, nejsou jen způsobem, jak zkrášlit svůj domov? Jejich výběrem prozradíte mnohé o své osobnosti.

Každá naše volba skutečně odhalí kus nás samých. Ať už jde o výběr oblečení, barvu vlasů nebo právě ozdoby, kterými každoročně vítáme ty nejkrásnější svátky v roce. Jaké ozdoby letos ozdobí váš dům?

Pokud jste v tomto směru konzervativní jedinec a pro dekoraci vánočního stromku volíte tradiční barevné koule vyrobené ze skla, jste člověkem vyznávajícím tradice a skutečné hodnoty. Ctíte nejen ducha vánočních svátků, ale především loajalitu, upřímnost a opravdovost druhých.

Hluboce a pravdivě milujete nejen svou rodinu, ale také své přátele, kterých nemáte moc, zato byste za každého z nich dal ruku do ohně. Jsou to lidé, na které se kdykoliv můžete obrátit, stejně jako oni na vás.

V případě, že jsou vaší volbou vintage plechové ozdoby, jste člověk mající smysl pro nostalgii. Hluboce si vážíte krásných vzpomínek z dětství, které opatrujete jako oko v hlavě. Jste přemýšliví, než se odhodláte k jakémukoliv rozhodnutí, vždy si vše dlouhou dobu rovnáte v hlavě.

Pokud vaše volba padla na třpytivé, elegantní ozdoby v podobě krásných kapek, jste člověk libující si v minimalismu všeho druhu. Oblečení, dům, způsob myšlění nebo právě výzdoba jsou u vás vždy tím, co se snažíte co nejvíce zjednodušit. Proč si to přece dělat složité? Vždyť ta skutečná krása je právě v jednoduchosti.

Jakou máte osobnost

Máte poměrně úzký okruh přátel, kteří jsou součástí vaší rodiny. Na každého z nich se můžete spolehnout, stejným způsobem k vám přistupují o oni. Neradi se hádáte, jakýkoliv konflikt raději obcházíte obloukem. Mějte však na paměti, že říct si svůj názor je někdy skutečně nutné.

V případě, že milujete ošuntělé ozdoby v podobě zvířecích motivů, pak jste jednoznačně člověk s volnomyšlenkářskou povahou. Jste kreatviní, nebojíte se změn a rány osudu berete s nadhledem. Jsou přece způsobem, jak se mnohému naučit.

Pokud jsou vaší preferencí ozdoby v podobě maličkých sněhuláků, řadíte se mezi jedince s neustále pozitivní náladou. Usměv a vlídnost jsou vaší nedílnou součástí. Jste nesobečtí a otevření pomoci každému, kdo to potřebuje.

V případě, že máte rádi moderní a vtipné ozdoby, jste člověk s jedinečnou schopností organizace. S přehledem zorganizujete oslavu narozenin, rozlučkovou party nebo dokonalou sváteční večeři. Vždy se snažíte vytvořit útulnou a příjemnou atmosféru.

Pokud jsou vaší preferencí ozdoby znázorňující rodinu, jste nesmírně jemné, starostlivé a hodné duše. Pro ty nejbližší jste ochotní udělat takřka cokoliv. Je však potřeba nejen dávat, ale také dostávat. Tak na to občas myslete.

