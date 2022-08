Záhadná řeka v Amazonii uvaří vše, co do ní spadne. Tuto anomálii nikdo nechápe

Řeka Río Mayantuyacu, Shanay-timpishka

Foto: ANIMAL TUBE / Creative Commons, CC BY 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Peruánská vroucí řeka Amazonky, Shanay Timpishka nebo též La Bomba, byla považována za mýtus, dokud se geolog Andrés Ruzo nerozhodl prozkoumat její mystické vody. Vida tyrkysové řeky ležící v husté džungli peruánské Amazonie může dosahovat až 200 stupňů Celsia. Je nádherná!

Teče mezi kameny barvy slonoviny a je chráněna šedesátimetrovými stěnami bujného lesa a vegetace. Místní obyvatelé věří, že řeka je posvátná a jejím vodám přisuzují léčivou moc. Je jen 6 kilometrů dlouhá, ale je opředena mnoha tajemstvími. Nejen že ji šamani přidávají do léků, ale nejbližší vulkány, jež by mohly ovlivnit teplotu vody v řece, jsou od místa vzdáleny přes 700 km. Řeka je na některých místech široká až 25 m a při hloubce kolem pěti metrů je nemožné, že by řeku ohřívaly sluneční paprsky, jak věří domorodci.

Dětský sen se změnil ve skutečnost

Později geolog, ale tehdy ještě dítě Andrés Ruzo rád poslouchal svého peruánského dědečka, který mu vyprávěl příběh o vroucí řece. Pramen řeky byl v jeho vyprávění označen balvanem ve tvaru hadí hlavy a podle místních legend řeku ohřívá obrovský hadí duch jménem Yacumama neboli "Matka vod", který plodí horké a studené vody. Ruzo měl celý příběh jen za krásné dědečkovo vyprávění, ale když během svého postgraduálního studia vytvářel termální mapu Peru, objevil něco zvláštního. Ruzo tehdy narazil na neobvykle velké horké místo - jeden z největších geotermálních útvarů, které se nacházejí na jakémkoli kontinentu, proto se pak v listopadu 2011 vydal se svou tetou na expedici do středního Peru. Tato expedice mu změnila život. Ruzovi se ztělesnil jeho dětský sen a začal vědecky zkoumat to, co dlouho považoval za pohádku.

Cesta k řece nebyla snadná, trvala přes čtyři hodiny pěšky, kanoí a na závěr šlo o vyčerpávající pochod hustou džunglí.

La Bomba je skutečnou bombou

Řeka La Bomba protéká dvěma šamanskými komunitami. Členové komunity Mayantuyacu dodnes věřili, že vroucí řeka je místem duchovní síly, kam se mohou pustit jen ti nejmocnější šamani. Než se mohl Ruzo do studování řeky pustit, musel požádat místního šamana o svolení, které nakonec získal. Mohl tak začít studovat vroucí vodu, jejíž teplota se pohybuje od 50 do 93 stupňů Celsia a v některých místech dosahuje hloubky pěti metrů.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Enormní teplota se netýká jen vody, ale i bahno na břehu řeky je příliš horké na to, aby se po něm dalo chodit. Pokud byste nešťastnou náhodou do řeky nebo i do bahna spadli, vaše kůže by se během necelé vteřiny pokryla popáleninami třetího stupně.

Toho nejsou uchráněni ani drobní živočichové, takže žáby, drobné ptáky i savce vidíte plavat uvařené a mrtvé na hladině řeky. "Oči žab se vždycky jako první uvaří a změní barvu na mléčně bílou", napsal Ruzo ve studii pro National Geographic.

Překvapivé závěry

Ruzo postupně odebíral vzorky z různých částí řeky. Díky tomu zjistil, že voda má v průměru 86 stupňů Celsia, což sice není úplně vroucí, ale přesto je opravdu horká. Nad hladinu řeky se valí pára. A navíc v blízkosti není žádný vulkán anebo činná sopka! Vroucí řeky sice ve světě existují, ale vždycky jsou v blízkosti sopek. La Boma však ne. Odkud se tedy její teplota a energie berou, je dodnes záhadou. V amazonské džungli nejsou známy žádné magmatické systémy.

Po více než deseti letech zkoumání a testování různých hypotéz dospěli Ruzo a jeho výzkumný tým k závěru, že hydrotermální prvek vedený zlomem způsobuje, že řeka dosahuje takových teplot. Pozdější rozbor vzorku vody pak ukázal, že voda v řece pochází z deště, nikoli z podzemí. Na základě tohoto zjištění Ruzo rozvinul vlastní teorii. Myslí si, že dešťová voda padá ve vzdálených horách mezi skály a puklinami proniká hluboko do země, kde se geotermální energií ohřeje a dlouhými podzemními cestami putuje až do koryta řeky, kde se opět dostane na povrch. Jedná se tak o ojedinělý geotermální systém, který se na jiném místě planety nevidí.

Mrtvá řeka je jedinečná

Nyní je možné dostat se k řece za kratší dobu. Oblast je bohužel hromadně odlesňována a komercializována a celý projekt získal vládní záštitu. Projekt Boiling River má za cíl chránit a bezpečně studovat tento přírodní zázrak. Místní domorodci stále řeku uctívají jako posvátnou. Věří přitom, že řeku ohřívá sluneční žár a naučili se ji využívat pro svůj prospěch: Nabírají její vodu na čaj a na vaření, protože rychlovarná konvice není potřeba. Na snesitelnou úroveň teplota řeky klesá jen v období velkých dešťů. Více informací najdete zde:

Zdroj: Youtube

V řece díky její teplotě není možný život. Existují zde jen mikrobi, kteří zde dokážou přežít. "Čím dál více si uvědomuji, že ta řeka je div světa," prohlásil Ruzo, který o řece La Bomba vydal v angličtině knihu a ve výzkumu stále pokračuje.

Zdroje:

oddfeed.net/the-boiling-river/, en.wikipedia.org/wiki/Shanay-Timpishka, mybestplace.com,www.atlasobscura.com