Legendární ostřelovač Zajcev: Do hrdiny z Nepřítele před branami měl daleko

Vasilij Zajcev proslul svou odstřelovačskou schopností, během pouhého měsíce dokázal v bitvě u Stalingradu zabít tolik nacistů, jako se to podařilo málokomu. O jeho neuvěřitelných činech a legendárním souboji s nejlepším odstřelovačem Německa byl natočen slavný film Nepřítel před branami. Ten se však zakládá na sovětské propagandě.

Šikovný účetní, ještě lepší sniper

Malá vesnička Jeleninka v Čeljabinsku přivítala 23.března 1905 Visilije Grigorjeviče Zajceva do svých řad. Tak jako drtivá většina budoucích odstřelovačů, i Zajcev sbíral zkušenosti na divoké zvěři. Se svým otcem, vášnivým lovcem, chodil několikrát týdně na vysokou, trofejí si za své mládí odnesl tolik, že jimi vyzdobil zdi rodinného příbytku.

Lovení však bral jako koníček a nikdy by ho nenapadlo, že se střelbě bude věnovat. Pušku během školní docházky vyměnil za účetní knihu, obor dále rozvíjel na Vojenské hospodářské škole a poté, co v roce 1937 narukoval do armády, se stal náčelníkem finančního oddělení Tichomořského loďstva.

Na střílení přesto nezanevřel a se začátkem druhé světové války se vrátil k pušce a účetní knihu navždy zavřel. Největší úspěch Zajcev sklidil v bitvě u Stalingradu, kde se podílel na masakru nacistů. Jako odstřelovač.

Sovětský rekord

Za více než měsíc, tedy od 10. listopadu do 17. prosince 1942 dokázal sprovodit ze světa 225 mužů. Většina z nich patřila k obyčejným vojákům, obratný a špičkový sniper však utnul tipec i vysokým německým důstojníkům Wehrmachtu, na seznamu zabitích měl i 11 odstřelovačů, to vše jednou jedinou zbraní, kterou mu osobně věnoval velitel pluku.

V lednu 1943 byl Zajcev zraněn; minometný útok mu poškodil zrak, o který přišel. Naštěstí se dostal do šikovných rukou profesora Filatova a prognózu oslepnutí se podařilo zvrátit. Zajcev se poté vrátil k bojům, částečně jako odstřelovač, ale hlavně jako školitel nových sniperů. Jeho žákům se přezdívalo „Zajíčata“. Sovětský rekord do konce války pozvedl z 225 úspěšných zabití na 242.

Pravda o legendárním souboji

Snímek Nepřítel za branami (2001) se soustředí na tzv. souboj odstřelovačů, v němž se měl Zajcev postavit nejlepšímu sniperovi Německa Erwinu Königovi. Vasilij o něm píše i ve své biografii Zápisky odstřelovače (1971), historikům se však nepodařilo tento souboj potvrdit. Zmíněn není ani v archivech ruského ministerstva obrany, kde z fronty proudily veškeré, leckdy i zcela nepodstatné informace.

Z majora Königa se v průběhu let stalo mnoho jiných osob: major Konings ze Zossenu, nebo plukovník SS Heinz Thorvald a souboj se s každou další verzí v mnoha bodech lišil. Ačkoliv je v Muzeu ozbrojených sil v Moskvě vystaven Königův optický zaměřovač z pušky a podle Zajcova vyprávění předal svému veliteli majorovy doklady, nikdo dodnes neprokázal Königovu existenci. Podle všeho šlo o sovětskou propagandu.