Nepřítel před branami: Jaký byl skutečný sniper Zajcev a koho z něj udělal film?

Vasilij Zajcev byl legendární ruský odstřelovač a válečný hrdina, který bojoval v bitvě u Stalingradu. Ta byla jednou z rozhodujících bitev na východní frontě a zajetí 6. německé polní armády znamenalo začátek konce nacistů.

Jeho hlavní předností byla chladnokrevnost

Zajcev se narodil 23. března 1915 v malé vesnici Jelinka. Vyrůstal v pohoří Ural, a právě v tomto drsném prostředí se naučil tak skvěle střílet. Jeho hlavními přednostmi byly ostrý zrak, dokonalý odhad situace, chladnokrevnost a lovecká vášeň.

V roce 1936 vystudoval průmyslovou školu a vstoupil do vojenské námořní flotily. Zde pracoval jako úředník na finančním oddělení. Touha jít bojovat byla ale silnější, proto zažádal o převelení na frontu.

Byl přidělen k 1047. pluku 284. pěší divize, kde na sebe velmi rychle upozornil svými pozoruhodnými střeleckými schopnostmi.

Z úředníka obávaným sniperem

V září 1942 byl spolu s dalšími vojáky poslán bránit Stalingrad. Na frontě začínal jako obyčejný voják. Přestože při bojích utrpěl vážná zranění od bajonetu, jeho nadšení bránit svou vlast neopadalo.

Jeho výjimečných schopností odstřelovače si všiml i velitel pluku, který mu osobně daroval pušku s optikou. V období od 10. listopadu do 17. prosince, zastřelil Zajcev v bojích o Stalingrad 225 německých vojáků a důstojníků, mezi nimi i 11 odstřelovačů.

V lednu 1943, při výbuchu protipěchotní miny, utrpěl Zajcev vážné zranění oka. Lékařům se naštěstí podařilo oko zachránit. Po vyléčení se vrátil do bojů, kde se věnoval hlavně výcviku odstřelovačů, přičemž sepsal svůj „Deník odstřelovače,“ jenž byl později vydán jako kniha.

Zajcev moc dobře věděl, že důležitou vlastností každého snipera je trpělivost. Některé zdroje uvádí, že při výcviku všem přikázal sedět celý den bez hnutí a pouze pozorovat pohyb nepřátel. Jeden ze sniperů bohužel nevydržel a vystřelil. Němci díky tomu našli jejich úkryt a ihned na ně navedli dělostřeleckou palbu. Při útoku zahynula asi polovina sovětských sniperů. Z těch, kteří přežili, se postupem času stala sniperská elita.

Za své umění v boji dostal Zajcev hned několik vyznamenání. V roce 1963 mu byl udělen titul Hrdiny Sovětského svazu a Leninův řád.

Legendární hrdina zemřel v roce 1991 ve věku 76 let. Jeho poslední přání, být pochován ve Stalingradu, se mu splnilo až čtrnáct let po smrti.

Film Nepřítel před branami vs. realita

V roce 2001 bylo natočeno válečné drama „Nepřítel před branami“, v němž Zajceva ztvárnil známý britský herec Jude Law. Příběh byl inspirovaný stejnojmennou knihou historika Williama Craiga.

Veteráni z bitvy o Stalingad ovšem tento film označili za nesmyslný a dokonce požadovali, aby byl snímek zakázán. Kromě jiného jim vadilo, že důstojníci jsou ve filmu popisováni jako lidé bez soucitu, kteří považovali vojáky za takřka bezcenné bytosti.

Poukazují také na další nesrovnalosti. Například ve filmu jsou vojáci do Stalingradu převáženi v přeplněných vagónech, ovšem ve skutečnosti byl tento způsob převozu zakázán, a to z bezpečnostních důvodů. Také scéna, kdy vojáci vyrážejí do bitvy a zbraň dostane pouze každý druhý z nich, se prý nezakládá na pravdě.

Hlavní zápletkou filmu je souboj Zajceva s nejlepším německým sniperem, majorem Erwinem Königem, jehož ztvárnil Ed Harris. Podle historiků není k dispozici žádný důkaz, který by existenci majora Erwina Königa potvrzoval.

Otázkou však zůstává, proč sám Zajcev souboj s Königem zmiňuje ve své knize. Jedním z vysvětlení může být skutečnost, že jako příslušník Komunistické strany nechtěl zpochybňovat oficiální verzi příběhu sovětské propagandy.