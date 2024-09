Externí autor 15. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Vavřín vznešený (latinsky Laurus nobilis), neboli bobkový list, je obvykle známý jako vynikající koření do omáček a polévek, případně při pečení masa. Ale k čemu ještě může být zázračně dobrý?

Vavříny pro vítěze

Bobkový list pravděpodobně pochází z Malé Asie, ale rozmohl se po celém Středomoří a odtamtud cestoval dál. Od dávnověku se stal vavřínový věnec symbolem vítězství – odtud rčení varující, že člověk „nesmí usnout na vavřínech“, tedy nechat se ukolébat už dosaženým úspěchem.

V kuchyni už je u nás samozřejmostí. Další jeho nečekanou vlastností je možnost použít ho jako léčivku. Podporuje trávení a má lehce protizánětlivé účinky, je hojivý a antibakteriální.

Jeho vůně je hodně oceňovaná, takže vavřínový olej se používá na výrobu parfémů. Také je součástí aleppského mýdla, kde se kombinuje s olejem z oliv. Nesmíme také opomenout existenci vavřínového rumu, rumu Kong, kde se vůně vavřínu mísí s vanilkou a ovocnými stromy.

A právě ve vůní tkví často opomíjená síla bobkového listu.

Ach, ta vůně vavřínu

Vůně bobkového listu totiž dokáže pohltit nežádoucí pachy. Většina z nás zná tu nepříjemnou situaci, kdy otevřeme ledničku a místo svěžího vzduchu nás ovane nepříjemný náznak zápachu. Samozřejmě částečně pomáhá mít potraviny pečlivě zabalené, ale ani to není stoprocentní řešení. Jednou za čas lednici vyklidíte a vymyjete octem, jistě. Ale pach má sklon se vracet.

Řešení je nečekaně prosté. Dejte si dva tři listy na talířek a umístěte jej na libovolné místo v lednici. Časem sami zjistíte, že nepříjemné aroma se začalo vytrácet.

Aby tento trik fungoval, je samozřejmě potřeba čas od času listy vyměnit a dát do ledničky čerstvé. Nejvhodnější doba výměny je po jednom dni. To vám pomůže udržet chladničku prostou jakéhokoli nepříjemného aroma.

Účinky vavřínu ale sahají ještě dál. Pokud se vám do oblečení nebo do skříněk s potravinami pustí moli, bobkový list to opět dokáže vyřešit. Jeho vůně nevítané návštěvníky z hmyzí říše spolehlivě odpuzuje. Poradí si i s neodbytnými octomilkami, které jinak dokážou být úmorní nezmaři.

Stejně tak raději zmizí mravenci, pokud na místo, kudy vedou jejich cestičky, umístíte bobkový list. Brzy raději opustí váš domov.

Pokud vás v létě obtěžují komáři, i problém s nimi vám vavřín pomůže vyřešit. Smíchejte usušené nadrcené listy s vysušenou kávovou sedlinou a dejte na kovový tácek. Položte na terasu, či na jiné místo, které chcete chránit, a zapalte. Vůně je příjemná a komáři se jí raději vyhnou velkým obloukem.

Jak to, že takové triky fungují? Vavřín totiž obsahuje velké množství esenciálního oleje. Tím pádem je vysoce aromatický a dokáže snadno a rychle odpudit hmyz i zlikvidovat zápach.

Ať vám dobře slouží, bez ohledu na to, k jakémukoli účelu se rozhodnete ho využít!

Zdroje: serafiini.fi, eshop.madeinsyria.cz, www.napojecerveny.cz, cs.wikipedia.org, www.nasezahrada.com