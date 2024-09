Externí autor 13. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Hledáte přírodní cestu k očistě organismu? Řešení může být blíž, než si myslíte - zřejmě ho totiž ho máte přímo ve své kuchyni. Bobkový list není jen obyčejné koření. Tato aromatická bylinka skrývá překvapivé léčivé účinky, které mohou prospět vašemu zdraví od hlavy až k patě.

Vavřín vznešený (latinsky Laurus nobilis), jak zní správný název, je stálezelený keř původem ze Středomoří. Jeho historie sahá až do starověkého Řecka, kde byl považován za posvátnou rostlinu zasvěcenou bohu Apollónovi. A jak dobře víte, vavřínovými věnci se zdobili vítězové olympijských her i váleční hrdinové.

Snadné pěstování

Dnes ho najdeme pěstovaný po celém světě, především v oblastech s teplým podnebím. V Česku se mu však daří hlavně jako pokojové rostlině. „Bez problémů ho můžete pěstovat v květináči v bytě,“ říká zahradní architekt Zdeněk Novák. „Klíčem je dostatek světla, pravidelná zálivka a občasné přihnojení. V létě ho můžete přesunout na balkon nebo terasu, v zimě by měl být naopak v chladnější místnosti.“ Jednoduše tak můžete mít tenhle poklad stále při ruce a maximálně čerstvý.

Zdravotní poklad

Ačkoli je list vavřínu známý především jako koření, jeho zdravotní přínosy jsou fascinující. „Bobkový list totiž obsahuje řadu účinných látek, včetně éterických olejů, flavonoidů a taninů. Tyto sloučeniny mají protizánětlivé, antioxidační a antimikrobiální účinky,“ tvrdí odborníci. Jedním z nejvýznamnějších zdravotních přínosů je tak jeho schopnost podporovat trávení a detoxikaci organismu. „Stimuluje produkci žaludečních šťáv a žluči, což napomáhá lepšímu trávení a vstřebávání živin,“ pokračují s tím, že zároveň má mírné diuretické účinky, které podporují vylučování škodlivých látek z těla.

Další účinky

To ale není všechno. Vavřínový olej, případně aplikace obkladů, může zmírnit bolesti svalů. Inhalace vavřínového čaje vám zase uleví při nachlazení a kašli, jeho aroma má navíc uklidňující účinky na nervový systém. A některé studie naznačují, že vavřín může pomoci stabilizovat hladinu cukru v krvi.

Jak ho využít?

Existuje několik způsobů, jak tuto bylinku využít. Tím nejjednodušším je příprava čaje. Stačí zalít 2-3 čerstvé či sušené listy horkou vodou a nechat 10 minut louhovat. Pijte 1-2 šálky denně. Pro ty, kteří hledají o něco výraznější chuť, máme zlepšovák: Do čaje přidejte citronovou šťávu, špetku mleté skořice a lžičku medu. Nechte vychladnout na pokojovou teplotu a vypijte na lačný žaludek. Tento nápoj podpoří trávení, nastartuje metabolismus a pomůže tělu zbavit se toxinů.

Olej či vykuřovadlo

Bolí vás klouby? Vyrobte si účinný olej. Můžete použít třeba olivový – v něm nechte minimálně dva týdny „louhovat“ bobkové listy. Postižená místa pak několikrát denně potíráme. Úleva by se měla dostavit během několika dnů.

Pamatujete, jak naše babičky věšely do skříní trsy vavřínů? Bylo to proti molům a možná ani netušily, že si zároveň doma jejich vůní vytvářejí pohodu – při inhalaci mizí stres, úzkost a vyčerpanost. K tomuto účelu si můžete vyrobit i jednoduché vykuřovadlo. Potřebovat k tomu budete plechovou nádobu (plecháček, hrnec, víko od ešusu…), do které dáte několik sušených listů. Ty zapálíte a na zhruba 10 minut necháte doutnat. Krásně provoní celý byt.

A samozřejmě nezapomeňte na kulinářské využití. Hodí se doslova všude - hojně se používá do omáček, voňavých polévek, kyselých jídel, při nakládání masa, okurek nebo hub, při pečení zvěřiny i ostatních mas. Využívá se také k přípravě marinád a paštik. Ať ho přidáte kamkoli, nic tím nezkazíte. Tak dobrou chuť a pevné zdraví!

Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jak jste spokojeni s tímto článkem? Budeme vděční za vaši upřímnou zpětnou vazbu. Předáme vaše hodnocení redaktorovi, aby se mohl nadále zlepšovat. Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli • 0 success_fill Fantastický článek, skvěle napsané, sdílím s přáteli Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr • 0 success_fill Článek mě sice pobavil, ale má nedostatky, spíše průměr Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet • 0 success_fill Slabé, nic nového, redaktor by se nad sebou měl zamyslet Hlasovalo: 0

Zdroje: brno.rozhlas.cz, www.rostlinky.cz